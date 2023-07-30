笑發哥「魔鬼教練」 陳敏兒轉跟戚美珍慢跑

【明報專訊】陳敏兒、吳業坤（坤哥）前晚出席《愛我請留言慈善音樂會》。陳敏兒自丈夫廖啟智（智叔）病逝後熱心推廣生死教育，不時出席講座，她稱除了智叔的離開，人生也帶有遺憾，就是一些人與人之間的關係，「30年前父親去巴黎公幹，我沒去送機，怎知父親在當地心臟病發離世，沒有道別就從此分離，我用了五六年時間才能撫平傷口，跟着前年就是智叔突然離開，真是不知幾時輪到自己」。

新冠病毒影響情緒

陳敏兒有感人生無常，現時與兩子關係很好，笑言母子不會有隔夜仇，因害怕隨時會一睡不起，故非常珍惜大家的感情，深信要愛得及時，她還自爆一度出現情緒問題，「今年5月首次染新冠病毒，最大影響是情緒抑鬱到不得了，連續3星期極度厭世，每日都好想死，我每晚同兩個仔講，阿媽睡覺後不知會否醒，所以臨瞓前都會講一句我好愛你們」。她感嘆智叔離逝時，沒想過自尋短見，懷疑病毒攻擊了她的最弱點，就是情緒，後來當知道是受疫症影響心理，不是真正情緒困擾，之後便慢慢好轉。為了身體健康，她也加入成為周潤發（發哥）的「跑友」，笑言發哥好惡，是魔鬼教練，於是轉跟好友戚美珍一起舒服地慢跑，每次跑45分鐘，形容對方是「蛇頭慈母」。

吳業坤變慳家男

已為人夫的坤哥本來陪日籍太太返日本探親，但暑假期間機票昂貴，故延遲9月才起行。自成家立室後，坤哥擔起成頭家，對日常生活開支經常要精打細算，更不介意坐公共交通工具，認真慳家，「現在日日都要計數，如果駕車到場，泊停車場起碼要6小時，費用好貴。所以我坐巴士來，之後搭的士回家」。坤哥稱太太近日開始接工作，為品牌產品做網上宣傳，笑言感到欣慰，他更變身免費勞工，義務幫太太做攝影師，獲太太讚拍攝技術有專業水準。

記者：林蘊兒