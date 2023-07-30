胡鴻鈞習慣穿州過省演出 何晉樂羨慕姚焯菲日本拍MV

【明報專訊】胡鴻鈞（Hubert）、張馳豪（Aska）、何晉樂（Rock）、羅啟豪、龍婷及港姐林鈺洧、梁超怡、邢慧敏昨日出席《星光熠熠耀保良》記者會，保良騷將於9月2日在亞博舉行，他們呼籲大家共襄善舉，到時羅志祥和Crispy脆樂團也會由台灣來港演出。早前轉投Sony Music的Hubert表示喜歡穿州過省演出，所以十分習慣，未來主力出國語歌，稍後往北京錄歌及拍MV，新歌MV同樣沒有女主角，笑言怕被女主角搶鏡。談到到甄子丹19歲女兒甄濟如加盟Sony Music成為其師妹，Hubert稱不知道，但恭喜對方，希望有機會合作。

對於緋聞女友蔡思貝拍短片向周星馳（星爺）自薦演《少林女足》，Hubert覺得蔡思貝很用心拍攝，星爺有畀like，對她是很大鼓勵，希望她心想事成。會否也自薦一齊演出？Hubert說：「是揀女足角色。（可以做教練？）隨緣吧。我與無綫還有數年合約，有合適劇本都會參與。」

張馳豪何晉樂或表演跳唱

Aska透露保良騷監製想他表演跳唱，Rock表示如Aska肯跳，他就奉陪到底，但跳舞不是他們強項，現在要努力練習。談到《聲夢》女歌手相繼出新歌，但他們仍未知何時出歌，有否羨慕？Aska認為沒可能同一時間多個歌手一齊出歌；何晉樂笑說羨慕姚焯菲（Chantel）赴日本拍MV，如有機會出歌，他想去台南拍MV，現在正裝備自己，邊行山邊唱歌練氣，亦有寫歌，有機會也想嘗試拍劇。

林鈺洧梁超怡邢慧敏卸任歐遊

港姐林鈺洧、梁超怡及邢慧敏表示卸任後想一起去旅行，邢慧敏說：「這是我們參選時的約定，我不想去太遠的地方，但林鈺洧就想去歐洲。」林鈺洧表示想去瑞士、意大利及希臘。梁超怡表示卸任後會好好休息，養好身體及多做運動。

記者：柯美