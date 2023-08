《Barbie芭比》3曲躋流行榜五強破紀錄

next

【明報專訊】暑期兩齣大片《Barbie芭比》與《奧本海默》票房齊報捷,截至前日(28日)為止,前者上映一周仍然穩佔美國單日票房冠軍,當地累收3億美元(約23.4億港元),全球更逼近6億美元(約46.8億港元)大關,成績理想;後者走勢亦凌厲,開畫首周全球收約3億美元。據美媒Deadline報道,《Barbie芭比》與《奧本海默》踏入第2周,估計票房仍然穩佔首兩名,至於前日開畫的迪士尼新片《鬼咁多大屋》(Haunted Mansion),預料美國首周末收2500萬美元(約1.95億港元),難以對榜首排名構成影響。

《Barbie芭比》電影叫好叫座,原聲大碟同樣熱賣,本周英國流行榜前5位之中,此片插曲共佔3席,分別是Billie Eilish主唱《What Was I Made For?》、Dua Lipa的《Dance The Night》、Nicki Minaj及Ice Spice重新混音版《Barbie World》先後排第3、4和5名,刷新同一電影擁有最多歌曲打入前5位的紀錄。迪士尼動畫《奇幻魔法屋》去年亦曾有3首插曲:《We Don't Talk About Bruno》、《Surface Pressure》與《The Family Madrigal》登上英國流行榜,但只同時躋身十大位置,成績略遜於《Barbie芭比》。