《芭比》《奧本海默》蟬聯票房冠亞 哥普拉讚影壇凱旋 業界憂無以為繼

【明報專訊】上周五（28日）美國有兩齣新片上映，但無阻映期踏入第二周的《Barbie芭比》與《奧本海默》蟬聯票房冠亞軍，全球票房今日勢破7億及4億美元大關，連《教父》導演哥普拉（Francis Ford Coppola）也大讚兩片成功代表了影壇凱旋。不過演員及編劇兩公會罷工陰霾下，戲院業界憂慮若工潮持續至秋天，「Barbenheimer」（芭比海默）運動可能是最後勝利。

上周五有兩部新片在美國上映，分別是《鬼咁多大屋》（Haunted Mansion）及今年1月在辛丹斯電影節首映的澳洲恐怖片《Talk to Me》。《鬼》片集合《非常巨星揀老公》奧雲韋遜（Owen Wilson）、《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、《催眠潛凶》羅莎里奧多遜（Rosario Dawson）、《自殺特攻》謝勒力圖（Jared Leto）等主演，講述兩母子新買大屋，發現屋內有鬼陰魂不散，於是找來神父、靈媒、導遊和歷史學家等通靈專家，各師各法幫手驅魔。據報此片成本1.5億美元，開畫收990萬美元，位列第3；預計首周末票房2500萬至3000萬美元，大有機會成為迪士尼繼《元素大都會》及《奪寶奇兵：命運輪盤》後，另一表現未如預期的新片。

《Talk to Me》則講述幾個朋友玩通靈遊戲，逐漸釋放無法控制的駭人力量，開畫收419萬美元，排第4位。

《奧本海默》效應 促銷紳士帽

以Mattel經典玩偶為故事創作藍本的《Barbie芭比》與講述「原子彈之父」的《奧本海默》，題材與風格截然不同，但同樣群星雲集，7月21日在美國同日開畫，網民發起「Barbenheimer」（芭比海默）運動，鼓勵影迷同時支持兩片。佳績持續至第2周映期，兩片票房下跌不足五成，《Barbie》上周五單日收2900萬美元，預計第二個周末3天再進帳9500萬美元，美國本土上映8天累收突破2.87億美元。據美媒預測，該片當地票房今日可增至3.5億美元，勢成為今年票房第4位，僅次於《超級瑪利歐兄弟大電影》、《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》及《銀河守護隊3》。事實上《Barbie》全球衝破7億美元大關，破10億美元票房指日可待，有機會挑戰《超》片13.4億美元的今年最賣座紀錄。

《奧本海默》上周五在美國單日收1340萬美元，預計第二個周末可進帳4600萬美元，並且超越賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的《死侍2》，成為美國R級片（17歲以下需由家長或成年監護人陪同觀看）第二周最佳成績。截至上周五，上映8日的《奧》片在美國累收1.41億美元，已完勝上映17天的湯告魯斯（Tom Cruise）主演《職業特工隊：死亡清算上集》（1.31億美元）。

另一方面，扮演「原子彈之父」奧本海默的施利安梅菲（Cillian Murphy），片中不時戴着紳士帽，根據英國百貨公司John Lewis的資料顯示，該款帽在《奧本海默》上映後銷量上升21%，而且當中不乏年輕顧客。

金像導演哥普拉日前在社交網回答粉絲提問，承認還未看《Barbie芭比》和《奧本海默》，但讚賞兩片票房大捷是影壇的一次凱旋，「我還未看，但觀衆湧進戲院欣賞，而兩片既非續集，亦非前傳，沒與任何數字關聯，意味它們真是一次影壇的凱旋」。哥普拉曾附和另一金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）稱Marvel超級英雄片並非真正電影，只是讓不斷重複的樣板看來不一樣而已。

據美媒Hollywood Reporter報道，戲院業界十分憂慮若工潮持續到秋天，《Barbie芭比》和《奧本海默》的好成績會否成為今年絕唱。據悉電影市道仍弱不禁風，還未回復新冠疫情前水平，以今年暑假為例，「芭比海默」之前，美國本土票房比去年同期下跌7%，直到該兩片締造史上第4高首周末成績，才扭轉頹勢，年收入暫比去年同期上升16%，但比疫情前的2019年同期仍少近19%。報道引述戲院業界稱各電影公司怎樣調動秋冬季排片，將影響觀衆入場意欲，尤其若工潮持續，演員繼續缺席宣傳。Hollywood Reporter引述電影公司消息表示，這是戲院的嚴峻時刻，難再承受類似新冠疫情的難關及失去大片吸引觀衆，「我不知道在談判桌上的人有否認真考慮及明白，或者那些監製另有盤算；又或者如果你是Netflix，根本就不會關心票房吧」。