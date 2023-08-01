伙柳應廷李駿傑合資日本餐廳 經營7個月結業 肥仔拒談損失 嘆生意難做專心演藝

李駿傑（左起）、肥仔和柳應廷去年合資在將軍澳開設中高檔日本餐廳，3人出席開幕禮（上圖）和在店內（下圖）留影。（網上圖片）

【明報專訊】ERROR隊長梁業（肥仔）、MIRROR成員柳應廷（Jer）及李駿傑（Jeremy）去年底合資於將軍澳開設中高檔路線日本餐廳，日前突然宣布昨日最後一天營業。肥仔昨日與隊友吳保錡（保錡）和吳嘉禧於葵涌錄影音樂節目，他回應餐廳結業，承認生意難做，加上有師傅說他今年不適合做飲食便不做；他未有透露損失多少，目前專心演藝工作。

肥仔與Jer、Jeremy合資的日本餐廳主打鐵板燒、Omakase，另有壽司、刺身等食物，去年12月24日平安夜開張。餐廳經營7個月，日前宣布今日起停止營業，繼MIRROR成員江𤒹生（AK）月初承認與哥哥合資開設半年的日式甜品店結業後，再有MIRROR成員結束飲食生意。

肥仔受訪時一臉愁容，解釋睡眠不足。談到餐廳結業，肥仔表示有師傅說他今年不適合做飲食，所以便不做，承認生意難做，就算租約未完都沒辦法。問到損失很多？肥仔未有透露，「冇嘢，自己知便算。（兩拍檔心情如何？）大家都OK，接受的」。他稱暫時不會再搞飲食業，先專心演藝工作，藝人都很難做。肥仔自爆元朗的割烹店現在亦已不關他的事，保錡幫口拉開話題，笑言ERROR已計劃稍後「老屈」肥仔辦跳舞學校，肥仔做校董，他負責marketing。

為姜濤個唱排舞 預告好精彩

問肥仔是否很不開心？他說只是近期很忙很攰，同時拍兩個綜藝節目外，晚上要為姜濤個人演唱會排舞，每日開工近20小時，攰到就快暈低，「現在排舞已排了一個多月，姜仔的演唱會真心好看，但始終是第一個solo，他都有點擔心，好像產前抑鬱的樣子，不過有吃東西」。

保錡跟鍾慧冰和媚姨主持的ViuTV節目《Auntie妳好》，早前到馬來西亞拍外景，他笑稱前輩鍾慧冰和媚姨一個經驗老到一個無所謂，所以不難湊。談到他頻頻上載泳池半裸騷肌照片，保錡說：「仍未很滿意身材，節目在7時半播出，今次不用為節目大犧牲。」

保錡自嘲走音專業歌手

談到昨日錄影的音樂節目，保錡直認很少唱歌，擔心走音，自稱是走音的專業歌手，「感覺很不穩定，但已日日練習」。肥仔形容保錡歌聲是在五線譜上滑行。對於ERROR主持的綜藝節目《ERROR暑期自作業》反應不錯，4人組成樂隊「死腳膠」獻唱Band sound《你老豆食茄》被指爆笑，保錡笑稱他們是認真的，但會先把該曲收藏，必要時再拿出來，他又嫌擔任主音的何啟華表現欠佳，考慮找吳嘉禧頂替。兩人希望乘勝追擊，ERROR主演電影《陰目偵信》能大賣。

記者：陳釗