龍婷自認粉絲恨合唱 汪明荃讚好橋可考慮

【明報專訊】汪明荃（阿姐）、張德蘭、華娃、陳潔靈、周吉佩、龍婷及李佳昨日到尖沙嘴出席《情牽煇黃經典演唱會》記者會，宣布9月22至23日假紅館開騷。阿姐與張德蘭異口齊聲一定會獻唱顧嘉煇及黃霑為她們寫的金曲，阿姐說：「不能不唱，好多觀眾想聽到原唱演繹。」張德蘭說：「我當然會唱劇集主題曲，最多人點唱《鮮花滿月樓》。」

兩人表示過去參與過幾十場煇黃演唱會，每次都玩得好開心，張德蘭說：「煇黃作品百聽不厭，我可以寓工作於娛樂，聽到好多好歌。」阿姐難忘帶按摩牀去後台按摩，然後一邊跟台前幕後開大食會。對於《中年好聲音》龍婷自爆是阿姐粉絲，盼能同台合唱，阿姐認為是好提議，「可以研究一下，幾好橋」。

周吉佩李佳音樂教室生意好

周吉佩、龍婷及李佳能與一眾殿堂級歌手同台演出，大表榮幸，希望趁機「自肥」，龍婷自爆想跟阿姐合唱，「我從小就睇阿姐演出，是她粉絲。」周吉佩稱陳潔靈是他最想合唱的前輩，皆因對方於《中年好聲音》給他MVP名銜；李佳曾唱《上海灘》參賽取得好成績，希望可以跟原唱葉麗儀互動。周吉佩與李佳談到各自開設的音樂教室生意不錯，周吉佩發現教音樂之餘，提供心理輔導都好重要，李佳稱課堂爆滿，有100名學生排隊報名。

歌后李玟昨日舉殯，周吉佩、龍婷和李佳會抽空前往鞠躬，3人稱前日跟李玟二家姐李思林（Nancy）一起錄影無綫節目《大笪地唱不停》，沒有刻意傾談太多，主要靠眼神、擁抱等肢體動作慰問，希望給予對方空間，李佳說：「Nancy表現好堅強，知道李玟會在天上睇住她。」

記者：鍾一虹