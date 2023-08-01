新片《你好，媽媽》78歲吉永小百合黃昏戀 91歲山田洋次恐執導中途離世

大泉洋（左起）、吉永小百合、永野芽郁昨日穿上日本傳統浴衣，現身新片《你好，媽媽》試映會，這是導演山田洋次（圓圖）第90部作品，他曾害怕在新片拍攝途中離世。

【明報專訊】《嫲煩家族》山田洋次以91歲高齡執導從影以來第90部電影《你好，媽媽》，由《北方的金絲雀》78歲日本影后吉永小百合伙拍《逆轉大叔》50歲大泉洋及《騎著獨角獸》23歲永野芽郁合演，落實9月1日在日本上映。昨日在東京舉行試映會，山田洋次被爆曾擔心自己在拍攝途中離世。

文：蘇珮欣

《你好，媽媽》改編自同名舞台劇，講述大泉洋工作壓力大，婚姻又出現問題，與就讀大學的女兒永野芽郁也關係不佳。大泉洋返回久違的老家，與母親吉永小百合相聚，感到莫名陌生與困惑。《你好，媽媽》導演山田洋次在試映會高興表示，終於完成第90部作品，透露戲中一幕看煙花的場面，起初擔心煙花活動會因疫情而取消，幸好最終順利舉行及拍攝。他稱電影製作約一年，終於上映，感慨萬千，他說：「電影放映就像被告聽判決的心情，讓人不安，我製作了幾十年電影，還是會不安。」

新片是吉永小百合第6度與山田洋次合作，她稱導演電影開拍前曾對她說：「可能在拍攝途中離世」，讓吉永小百合感到不安。但開鏡後，她見山田洋次愈拍愈精神，才安心下來，還大讚導演精力充沛，在酷熱天氣下也參與宣傳活動。山田洋次聞言笑稱「我曾說過這樣的話嗎？」他坦承煞科時自覺沒倒下來，實在太好了。山田洋次不忘感謝出席觀眾與傳媒，「今天（天氣酷熱）是連出門都不想的日子，但大家前來看我，非常感謝」。

《你好，媽媽》描述吉永小百合與《徬徨之刃》76歲男星寺尾聰的「黃昏戀」。吉永認為戀愛非常重要，不論年齡多大，都必須有激動的心。扮演吉永小百合兒子的大泉洋也贊同對方的說法，他說：「家母已經86歲，若父親早逝的話，我也希望她能夠有第二春。」

日媒報道，山田洋次近日首度開設個人官方網站，在網站介紹他過往的電影作品，還公開他與《男人之苦》已故男星渥美清的合照。