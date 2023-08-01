【開箱】《掃毒3：人在天涯》 連場槍火 疲勞轟炸

【明報專訊】邱禮濤執導的《掃毒3：人在天涯》，集合郭富城、劉青雲、古天樂主演，上周四（27日）在港開畫，內地較早上映，截至昨日下午，26天累收2.83億人民幣，以票房而言，遠不及邱執導的前作《掃毒2：天地對決》，單在內地已收逾13億人民幣。不過兩片除了同是古天樂演出及有關毒品之外，故事毫無關聯。

臥底徒具軀殼無血肉

故事講述毒梟康素差（劉青雲飾）一直帶着手下張建行（郭富城飾）從事毒品交易，新加入成員歐志遠（古天樂飾）也因一次意外與兩人成為生死之交，情同手足。康素差在香港的販毒生意被警方查處後，帶團隊逃到金三角發展，意外發現身邊藏有臥底。此片開始沒多久，以康素差為首的毒梟起了海底大批毒品，埋伏在碼頭的警方隨即開火，爆破、槍戰連場，還不知道撞毁了多少輛車。這場戲頗長，但類似的火爆場面，其後可能10多分鐘便會出現一次，包括劉青雲遇襲，郭富城替他擋槍，古天樂駕車撞死襲擊者；還有古郭兩人執勤，遇上猛火力兇徒，結果古天樂遭槍傷。電影後半部劉郭等人逃到金三角，盤踞當地的山寨王大毒梟戴金榮（羅嘉良飾），有整支軍隊，還有對毒品地盤虎視眈眈的各路人馬，槍火更猛烈。最後泰國軍方要滅村，出動空投炸彈、迫擊炮、火箭炮，已似戰爭規模。由頭打到尾，卻不緊湊也不刺激，過於密集誇張可能是原因之一，就像《狂野時速》系列到了後期，跑車不止在公路飛馳，還幾乎上天下地也無損，那便變成超級英雄片，人情理據都放在一旁，自然無血無肉。

《掃毒3》開首一場戲已告訴觀衆，古天樂是臥底，更即場變回警察穿起避彈衣跟劉青雲肉搏；這一幕結尾留下不錯轉折，原來郭富城也是臥底，不過中了槍，古來不及救他。劉當郭是兄弟，隨即帶走，還召黑市醫生來治理，即使性命垂危，仍帶住他逃到金三角，連網絡與水電也沒有的窮鄉僻壤。以為劉青雲終拆穿郭富城是臥底，將會是高潮戲，但原來不是。兇狠跋扈又整天說揾錢的劉青雲，原來很純情，為他擋過子彈就認定是兄弟，絕不會出賣他。郭富城明明已經可以回港繼續忠誠勇毅，為了不願離開故土的Noon（楊采鈺飾）才會回頭，雖然他對住劉青雲時說，感念他救其一命，但他認為販毒者雖遠必誅。劉救他一萬次也好，郭還是毫不猶豫要將他繩之於法。

電影在內地取景和上映，要通過審查，劇本需修改可以理解，然而人物角色沒好好建立關係，對於推動劇情毫無幫助，即使更多爆破、飛車與槍戰也只是徒勞。陳木勝執導的《掃毒》，前半部很精彩，編劇有經營劉青雲、古天樂、張家輝三主角的關係，他們從小認識，又一起共事，在警隊出生入死。古在港有懷孕女友，不想繼續臥底生涯，身為上司的劉卻心雄，逼古繼續行動；古也因為氣上心頭的錯誤決定，造成後來大毒梟盧海鵬逼劉青雲在兩個手足之間二選一跳落鱷魚潭的悲劇；可惜該片最後還是犯了一般港片動作場面要誇張的毛病，澳門「子彈放題」的結局是敗筆。劉德華參演的《掃毒2：天地對決》，改由邱禮濤執導，古天樂變身反派，同樣動作連場，還搭景複製中環港鐵站給尾場的飛車高潮戲。《掃毒3》講臥底故事，港片絕不陌生，《無間道》便以此題材蜚聲國際。兵賊間愛恨交纏的關係，林嶺東早於《龍虎風雲》拍過，而且可視為經典。吳宇森執導的《辣手神探》，梁朝偉同樣演臥底，跟黑幫老大關海山亦師亦友，印象深刻。其實邱禮濤舊作《黑白道》，講述張家輝學堂出來便當臥底8年，復職後面對兩邊不是人的困境，拍得很不錯；未知他親撰劇本的《掃毒3》，送檢前又是怎樣的面貌。

杜琪峯解讀動作導演大師

馬來西亞國際電影節上月揭幕，杜琪峯擔任競賽環節評審團主席之外，還出席了名為「解讀動作導演大師」的座談會。看完《掃毒3：人在天涯》後，看到該座談會一些片段及文字記錄杜琪峯的話。他表示拍電影要講的是人物、人性、命運等，至於如何選擇動作調配，他也不知道，稱可能受了其他電影或生活的影響。

杜琪峯認為創作沒有界限，也不應該有；拍戲會遇到很多困難，不止是資金，免不了要妥協，建議先處理最大的問題，先拍必要講的重頭戲。他又提到香港電影的問題遲早會出現，稱十多二十年前已這樣想，因為香港既有的存在是歷史上的巧遇。杜琪峯表示現今年輕一代受教育多了，他們不能忍受不認同的事情是必然的，「現在這個時代是形容不出來的，我也感覺到當今的奇怪現象纏繞着創作人，如果我老實去講所有的話，就死路一條，如果不說又『條氣唔順』，幾尷尬的。你壓制得了嘴巴，但壓制不了內心。我覺得需要一些magic，需要繼續去做，繼續努力，避重就輕或聰明地表達心底話。難過也得過，好過又要過，人生本來就不完美，始終會有改變的，壓迫力愈強，情感爆發就愈強大」。