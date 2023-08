next

【明報專訊】姜濤首個個人演唱會《Keung To "Waves" In My Sight》今晚起一連四場在亞博舉行,開騷前夕,昨日姜濤推出演唱會主題曲《濤》,他預告演唱會有意想不到的內容及驚喜。現場亦有演唱會周邊產品售賣,包括599元的籃球,320元的Tee等。

姜濤解釋新歌《濤》,「水好多樣化,當中包含好多哲學,好想自己似水一樣,無論想法、做人處事,又或者具體啲,喺做嘅歌曲音樂類型上,都一樣有好多唔同形態展現出嚟,今次《濤》呢首歌,係想話畀大家聽,我會用好自己方式去帶動『水』,即係我自己去流動」。他形容《濤》是很炸場的一首歌,猶如瀑布、浪濤的氣勢,「呢首歌就好似要話畀大家聽,我要嚟喇!」

提到今晚的演唱會,他透露以不同曲風與舞種串連成個演唱會。有擔心他的腳患是否影響排舞?他說一直有做物理治療,戴住腳箍跳舞都OK,大家不用擔心。

