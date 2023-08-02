重型搖擺組合MR.BIG最後巡唱 大讚香港粉絲Beautiful

【明報專訊】美國殿堂級重型搖擺組合MR.BIG，舉行最後一次世界巡迴演唱會，香港站《The BIG Finish World Tour Live in Hong Kong》前晚在灣仔修頓場館舉行，吸引近2000樂迷捧場，包括樂隊Kolor主音蘇浩才（Sammy）跟太太盧巧音，鄧建明（Joey Tang）也帶兒子捧場。

MR.BIG主音Eric Martin 、結他手Paul Gilbert、低音結他手Billy Sheehan及鼓手Nick D'Virgilio，相隔5年再度來港演出。其中Nick今次加盟MR.BIG世界巡迴演唱會，是為代替於2018年因帕金遜病離世的成員Pat Torpey。兩個半小時的演出，他們唱了20多首歌曲，包括經典歌曲《Daddy, Brother, Love, Little Boy》、《To Be With You》等，掀起樂迷集體回憶。主音Eric感謝香港粉絲，他不時走近台邊與粉絲近距離接觸，又送出他使用過的結他撥片（pick），大讚香港粉絲Beautiful。Billy說永遠不會忘記在香港的回憶，他們完成香港站的演出後會移師到台北、新加坡、曼谷及馬尼拉等地開騷。

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