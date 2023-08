個人騷開鑼 弗爆登場 姜濤盼如水萬般形態接受批評指點

next

【明報專訊】MIRROR「人氣王」姜濤一連4場首個個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》昨晚於亞洲國際博覽館開鑼,全場爆滿,氣氛熾熱。為演唱會積極減肥的姜濤明顯瘦了不少,賣力勁歌熱舞,又吐露心聲,以及勉勵自己,稱過去一年經歷很多浪濤,希望可以像水一樣,有一萬種形態去接受所有批評和指點。演唱會開始前,場外逾3000名姜糖穿上整齊會服齊集場館中心,揮動燈牌為偶像打氣。

記者:陳釗

攝影:劉永銳

姜濤首個個人演唱會昨晚舉行,大批姜糖(粉絲暱稱)提早抵達會場聚集應援區,內裏擺放逾44個大型布景板,還有姜濤彩色人形氣球和易拉架海報等各式佈置。現場有來自英國、美國、加拿大、澳洲、日本和馬來西亞等世界各地的粉絲,每個擺設都出現人龍排隊等候「打卡」。

姜濤父母、所屬公司MakerVille、張敬軒、古巨基夫婦和童愛玲等送上花籃祝賀,香港海報大師阮大勇非常有心思,送上彩色人形氣球,是他和姜濤的Q版公仔,寫上「阮大勇爺爺支持你」,與姜濤父母的花籃齊齊成為姜糖的「打卡」熱點。

粉絲搶購大會Tee籃球

場館另一邊有一面願望牆,讓姜糖寫上對偶像的祝福。約傍晚6點45分,逾3000名姜糖穿上整齊會服齊集場館中心,眾人揮動燈牌為偶像打氣,並高呼:「姜濤,good show,今(昨)晚見。」場面聲勢浩大。購買演唱會商品的攤位亦出現長長人龍,姜糖紛搶購「WAVES」字大會Tee,6時15分工作人員已貼出「今日售罄」,另一搶手貨籃球,同樣售罄。

演唱會8點30分開騷,姜濤在現場一片藍色燈海和歡呼聲中型爆登場,身穿黑色長褸、挑染了銀白色頭髮,中日風造型的他經過閉關一段時間,身形弗了不少。

唱《我只在乎你》獻姜媽

姜濤以演唱會主題曲《濤》為個唱揭開序幕,也是他首次現場演繹新歌,在眾多舞者伴舞,以及煙花配合,炒熱全場氣氛。姜濤側躺在長白布上,由多名舞者托起,營造凌空視覺,唱出《作品的說話》和《Master Class》,現場尖叫聲震耳欲聾。

之後姜濤換上另一全黑造型,獻唱鄧麗君的《我只在乎你》送給姜媽。唱畢他向大家打招呼:「大家好,歡迎在座每一位來到我人生正式第一次個人演唱會。」

演唱會主題靈感來自名字

姜濤談到創作團隊一開始問他主題時,他糾結了很耐,「可能今年很多事情都撠住撠住,令我在創作方面沒有什麼靈感,但原來靈感就在我的名字裏面『濤』。過去一年,無論我個人,還是團隊都經歷很多浪濤,我希望可以像水一樣,有一萬種形態去接受所有批評及指點,為大家帶來不同的音樂種類,就像水一樣,不分流行、古典曲融合在一齊,希望大家enjoy」。隨後唱出《風雨不改》與《亞特蘭提斯》。