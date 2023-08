奧利華史東激讚《奧本海默》 曾推辭拍攝計劃 《芭比》帶挈動畫版登Netflix收視榜

next

【明報專訊】《Barbie芭比》與《奧本海默》題材迥異,同期上映卻大收旺場,前者更帶挈11年前的動畫《芭比之夢想屋生活》登上影視串流平台Netflix十大收視榜,不過中東多個國家表明禁映《Barbie》。《殺戮戰場》金像導演奧利華史東(Oliver Stone)自言曾獲邀執導有關「原子彈之父」奧本海默的電影,但看過現在基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導版本後,認為是經典作;趁《奧本海默》熱潮,BBC也翻出40年前同名劇集在網絡平台iPlayer播出。

《奧本海默》截至昨日全球收4.12億美元,劇集版共7集,由《戰火屠城》森華達斯頓(Sam Waterston)扮演奧本海默,1980年在BBC首播;相隔超過40年,未知是否見電影大熱,所以BBC安排全劇本月在網絡平台iPlayer播出。

繼《狂牛》編劇保羅舒奈達(Paul Schrader)早前大讚《奧本海默》「本世紀最重要電影」後,金像導演奧利華史東亦在社交網發文激讚《奧》片是經典。基斯杜化路蘭受普立兹得獎傳記《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》啓發,撰寫《奧》片劇本及執導,不少評論指《奧》片像路蘭版的《驚天大刺殺》,後者由奧利華史東執導,多角度重塑甘迺迪遇刺事件。奧利華自言熟悉奧本海默傳記,但曾推辭相關拍攝計劃,因找不出當中精髓,「路蘭找到了」。他指《奧》片劇本多層次而吸引,導演技巧也令人難以想像及印象深刻。他稱片中演員帶來驚喜,尤其扮演奧本海默的施利安梅菲(Cillian Murphy),「誇張的雙眼卻感到正常,當要扮演天才如奧本海默的時候」。他又表示無法相信刻下氣候能拍出這齣電影。

《Barbie芭比》原定上月在中東上映,當地嚴禁電影牽涉性愛、同性戀題材,必須通過審查,因而延期至本月31日開畫。據美媒報道,《Barbie》被要求刪減與LGBTQ相關描述及對白,華納電影公司最終沒同意;沙特電影平台Movsto日前在社交網發文,指《Barbie》被禁止在沙特阿拉伯、科威特、卡塔爾、阿聯酋、埃及與巴林等地上映。

雖然《Barbie芭比》遭多國禁映,但票房依然氣勢如虹,截至昨日全球累收近8億美元。Netflix昨公布7月24至30日收視,亦帶挈2012年動畫《芭比之夢想屋生活》(Barbie Life in the Dreamhouse),以190萬瀏覽次數,登上英語節目收視第6位。《獵魔士》第3季下半部上月27日上架,亦刺激該劇重奪英語節目收視冠軍寶座。《甜木蘭3》及真人騷《欲罷不能5》則分佔亞季。

日本製作稱霸Netflix非英語收視榜

非英語節目方面,上周依然被日本節目雄霸收視榜,雖然巴西劇《異道同行4》稱冠,但日本動畫《範馬刃牙》、《我的幸福婚約》、《殭屍100 》及《咒術迴戰》分佔第2、6、9及第10位。永野芽郁伙拍鈴木京香主演《火燒御手洗家》亦位列第8。第7周上架的韓劇《歡迎來到王之國》穩守季軍;上周五(28日)首播的《D.P逃兵追緝令2》短短3天錄得280萬觀看次數,位列第5,下周有望攀升。德國片《換命天堂》以810萬觀看次數在非英語電影榜登頂,《蒙上你的眼:逃出巴塞隆拿》及韓片《Dream:夢想代表隊》分佔亞季。成龍伙拍《自殺特攻》男星約翰辛納(John Cena)主演中美合拍動作喜劇《狂怒沙暴》(Hidden Strike),上月28日上架,3天累積2200萬觀看次數,成為英語電影收視冠軍。動畫《不可思議:瓢蟲女爵和黑貓諾爾大電影》及《複製陰謀》位列第2及第3。