送別李玟後與劉嘉玲敘舊 甄妮女兒罕有露面 母女似餅印

【明報專訊】甄妮近年在台灣生活，甚少在港露面，日前她返港出席李玟喪禮，在追思會致悼辭，以及負責扶靈。她送別好友李玟後，相約好友敘舊，包括劉嘉玲、李純恩、陳淑芬等。

甄妮此行偕女兒甄家平（Melody）同行，劉嘉玲前日在社交網分享與甄妮母女的合照，留言「《明日話今天》#甄妮」。

網民讚「似足媽媽咁靚女」

今年36歲的Melody罕有露面，愈大愈靚女及散發女人味，與甄妮甚似樣。不少網民留言讚Melody「不經不覺，兒時的Melody現在經已亭亭玉立，似足媽媽咁靚女」、「母親和女兒都是美麗的女人」。有網民指甄妮保養得很好， Melody很像她，還有網民希望甄妮與劉嘉玲一同拍節目。

Melody不考究父親是否傅聲

甄妮的丈夫傅聲1983年撞車意外喪生，女兒Melody於1987年出世。甄妮早年曾在台灣節目中表示在丈夫傅聲死後，用醫學冷凍技術處理其精子，人工授孕誕下女兒Melody。她後來表示冷凍精子產女被質疑，故保留私隱，永遠不會說女兒的父親是否傅聲，也希望外界不要再問。

Melody在2013年接受電台訪問時曾說，自小視傅聲為爸爸，長大後看到自己出生年份跟傅聲的死相隔多年，但她沒有考究，也沒向母親求證。

娛樂組