視后胡定欣點名稱讚 莊子璇成風頭躉 無懼其他佳麗眼紅

【明報專訊】無綫《2023香港小姐競選》16名候選佳麗昨日穿短褲、小背心出席健康產品活動。經過一輪分組遊戲和攞甫士鬥靚後，④王怡然贏得「最美Pose」冠軍，由產品代言人陶大宇頒獎；③鄧凱文和①吳詠婷分別奪亞軍和季軍。大熱莊子璇對於獲視后胡定欣點名稱讚，認承受寵若驚，成為風頭躉的她稱無懼其他佳麗眼紅，最緊要做好自己。

記者：陳釗

大熱⑮莊子璇和王怡然一同受訪，莊子璇自認「藥煲」，由細到大身體較孱弱很易病，之前去越南外景時病了，笑言：「希望現在病多點，到決賽時不要再病。」對於在越南外景時獲視后胡定欣點名稱讚，她承認受寵若驚，兩人在後台有聊天，定欣叫她要經常保持笑容。談到一直是風頭躉，可擔心其他佳麗眼紅，莊子璇說不擔心，「最緊要做好自己，人哋點睇係人哋嘅事，把口生喺人哋度」。王怡然表示第一次攞獎非常開心，早前確診新冠病毒的她，現時身體已好好多，會保持健康。

郭珮文自揭有社交恐懼

⑥胡睿涵、⑯郭珮文和⑰王敏慈穿貼身背心身材出眾。胡睿涵不時用手遮上圍，避免走光，她笑言服飾是公司安排，不會尷尬，比堅尼都穿過，「現時我不吃晚餐和戒碳水化合物，瘦了兩公斤，目標再減多五公斤」。年紀最細18歲的她可有被一班姐姐欺負？胡睿涵笑言：「沒有，大家很照顧我。」

郭珮文稱知道很多佳麗已開始減肥備戰，她還未開始。是否吃不肥？她說：「不是，但太愛吃，沒辦法，知之後要再著泳裝，會提早5日前開始節食。」她在明晚播出的港姐越南外景節目中，透露有輕微社交恐懼，面對人潮時會感到慌張。

陶大宇笑言已很久未試過做代言人，非常開心，「學修哥（胡楓）話齋，我都『序』有應得啦！（重金邀請？）開心價，最緊要幫到多些人。」他透露10多年前曾割膽石，自此重視養生，特別現今世代，健康大過天。

陶大宇首晤佳麗 讚質素無得輸

今次是大宇首晤港姐佳麗，問他有何心水？大宇覺得每名都是冠軍，無得輸，聽聞有不少學霸佳麗，但參選經歷是書本學不到，希望一眾佳麗好好珍惜和享受。大宇最近主要在內地不斷「找數」，完成疫前的工作外，亦有些新工作和登台，還笑言現時老闆依然指明點唱《倒轉地球》，不唱不行。