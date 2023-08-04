丁海寅否認牽紅線 Blackpink成員首認愛 Jisoo秘戀安普賢 家中約會

Jisoo與安普賢如何認識仍是個謎，但丁海寅（左）與後者同期出道，十分老友，丁又與Jisoo（右）合演過韓劇《雪降花》，但他否認牽紅線。

安普賢被拍到多次出入Jisoo住所（上圖），又被拍得帶同外賣（下圖）到Jisoo家約會。

韓片《走私》上月舉行首映禮，Jisoo（左圖）與安普賢（右圖）一同出席，但當時沒人留意他們已成為一對。

【明報專訊】韓國4人女團Blackpink紅遍全球，成員Jennie、Rose及Lisa先後傳出緋聞，當事人一律沒有承認。韓媒《Dispatch》昨日圖文並茂踢爆現年28歲成員Jisoo與《今生也請多指教》35歲男星安普賢拍拖，Jisoo隨後大方認愛，稱在起步階段，正互相了解。Jisoo成為Blackpink首名公開戀情的成員，贏得粉絲的支持與祝福。

文：蘇珮欣

韓國傳媒《Dispatch》昨日報道，安普賢與Jisoo拍拖，被拍得今年5月至8月間，安普賢多次前往Jisoo位於首爾龍山區寓所。Blackpink今年5月至8月先後到澳門、曼谷、悉尼、倫敦、巴黎舉行演唱會。Jisoo完成演出返抵韓國翌日，安普賢均會駕車往Jisoo香閨約會。Dispatch公開多張安普賢駕車抵達Jisoo寓所停車場的照片，他總是穿上休閒便服，戴上口罩、太陽眼鏡與帽子遮蓋臉容，有時還帶着外賣到訪，十分體貼。

安普賢遷就Jisoo行程

據消息人士透露，Jisoo貴為世界級女團成員，約會地點受到限制，一對情人只能在家中見面。安普賢很照顧Jisoo，後者經常出埠，留在韓國的時間不多，安普賢會調整自己的工作日程來配合Jisoo。

對於《Dispatch》報道，Jisoo大方承認戀情，「正在開始階段，所以十分小心，是有好感的，正在一點點互相了解的過程中」。安普賢方面表示尊重Jisoo的說法，同樣承認戀情。

Jisoo成為Blackpink首名公開戀情的成員，獲得粉絲支持。外界指Jisoo在國際有知名度，公開戀情會有一定負擔，但二人似乎無懼外界目光，大方認愛。Blackpink所屬事務所YG娛樂對旗下藝人緋聞，一直持「私生活無法確認」的態度，例如Jennie與防彈少年團成員V的緋聞傳出多時，不少私下合照亦在網上流傳，YG娛樂堅持不回應，難怪Jisoo誠實的表現，得到粉絲支持。

Jisoo與安普賢公開戀情後，外界發現他們上月20日，一同出席韓片《走私》群星首映禮。當日二人前後腳現身，但同場拍拖睇戲。據悉，安普賢曾演出《走私》製作公司出品，故獲邀出席，Jisoo則與有份演出《走私》的金鍾洙，在韓劇《雪降花》曾合作，因此應邀捧場。

Jisoo兩度與孫興慜傳緋聞

韓媒報道，Jisoo一直對演戲深感興趣，專注演戲的安普賢最近為劇集《今生也請多指教》獻唱歌曲《我會擁抱你的過去》，足證二人愛好相近，但仍無法解釋二人如何結識。兩人被指透過《D.P：追兵追緝令》丁海寅介紹而認識，丁海寅與Jisoo曾合演《雪降花》，丁海寅與安普賢則同年兼同期出道，私交甚篤。丁海寅昨日接受韓媒訪問時，直言不知道他們拍拖，看到報道才獲悉，他說：「我對藝人的戀聞不感興趣，雖然我也是藝人，但不太關心別人的戀事，因這是很私人的事。」丁海寅不忘祝福兩人。

Jisoo出道以來，過往兩度與熱刺球星孫興慜傳緋聞，雙方均沒有承認。安普賢入行後亦甚少緋聞，卻被爆他曾訂閱仇視女性及造謠的YouTuber頻道，安普賢曾就此道歉，稱YouTube頻道由公司代為管理，訂閱並非出自其意願。

丁海寅想拍《D.P》第3季

另一方面，丁海寅昨日受訪談拍攝《D.P：追兵追緝令2》感受，提到拍檔具教煥今季戲分少，他坦言有點可惜，也想多與對方合作；又謂雖然不想再操肌，若開拍第3季，還是想演下去。