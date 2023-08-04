佐治古尼梅麗史翠普各捐780萬助同業

【明報專訊】美國演員公會基金屬非牟利組織，主席雲斯（Courtney B. Vance）周三（2日）宣布為了旗下紓解緊急財務計劃，籌得1500萬美元（約1.17億港元），稱多得大批一線演員慷慨解囊，各捐出100萬美元（約780萬港元），當中包括狄維莊遜（Dwayne Johnson）、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、佐治古尼（George Clooney）、梅麗史翠普（Meryl Streep ）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）、賴恩雷諾士（Ryan Ryan Reynolds）、茱莉亞羅拔絲（Julia Robert）等10多人。雲斯表示娛樂事業正陷於危機，演員公會基金正處理比過往多30倍的緊急援助申請，「單是上周收到400份申請，這是巨大挑戰」。

另一方面，美國編劇公會今日會重返談判桌，與美國影視製片人聯盟（AMPTP）會面。演員公會則有臨時協定，讓獨立製作的電影及劇集，可獲罷工期間的豁免，法國導演洛比桑（Luc Besson）新片《DogMan》正是其中之一，獲得臨時協定，代表該片演員像主角卡立蘭治鍾斯（Caleb Landry Jones）可出席本月底揭幕的威尼斯影展，參與首映、出席記者會及接受訪問。據悉暫時有123齣作品獲得演員公會的臨時協定。