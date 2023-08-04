《Barbie芭比》料票房三連霸

【明報專訊】《忍者龜：變異危機》（Teenage Mutant Ninja Turtles）提早周三（2日）在美國開畫，周二上映優先場收385萬美元，美媒估計該片首周末5天約收3500萬至4500萬美元；另一新片《極悍巨鯊2：深溝》（The Meg）則於4日開畫，料進帳3000萬美元。《Barbie芭比》大有機會連續3星期成為票房冠軍，《芭比》目前在美國收超過3.8億美元，全球突破8.1億美元，美媒估計第3個周末票房約5500萬美元，因此亞軍位置將是《忍》《極》兩片及同樣第3周上映的《奧本海默》之爭。

雖受演員及編劇兩公會罷工及串流平台衝擊，但多得《Barbie芭比》與《奧本海默》兩片，據報道7月美國本土總票房達13.7億美元（約106億港元），僅次於2011年《哈利波特死神的聖物2》上映的7月，成為歷來第2高票房的7月份。

路蘭容許《奧本海默》演員爆肚

扮演奧本海默的施利安梅菲（Cillian Murphy）也是拍了一連6季大熱英劇《浴血黑幫》男主角，《奧本海默》叫好叫座，《浴血黑幫》透過社媒官網祝賀施利安，讚其演出精彩。《奧》片導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）接受《紐約時報》訪問，稱其撰寫的劇本主要透過主角視角出發，所以他鼓勵其他演員為角色蒐集資料，臨場爆肚。他指扮演戰爭部長Henry Stimson的占士利瑪（James Remar）得悉對方與太太曾在京都度蜜月，希望把這個發現加進片中，拍攝與一衆科學家討論原子彈應投在日本哪城市的一幕，「這就是為什麽Henry Stimson說要把京都排除在名單之外；我原本是要寫因為當地文化上很重要，但當時想『就加進去吧』，拍攝時真是奇妙又刺激，因為大家聽罷不知道如何反應」。