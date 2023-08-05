邀演藝教練來港培訓練習生 張敬軒為樂壇新人鋪路進軍韓國

【明報專訊】張敬軒昨日出席手機品牌活動，吸引逾百粉絲圍觀，迫滿整條街。他剛從韓國返港，在當地接觸過音樂人、演藝教練及娛樂經紀公司，計劃跟當地公司合作，邀請他們的教練來港教旗下學院的練習生，希望將香港藝人帶到韓國發展，為下一代藝人鋪路。有傳英皇娛樂不滿港台今年5月舉行的《十大中文金曲頒獎音樂會》冷待他，未獲十優歌手獎。他自稱不問世事很久，但未至於不在乎獎項，相信每個頒獎禮機制不同，加上長江後浪推前浪，最重要努力爭取，變幻原是永恆。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

張敬軒（軒仔）昨日見到大批粉絲在炎熱天氣下等他，識做地走近他們合照。軒仔透露日前首次踏足韓國出席手機活動，趁工作空檔跟兩間韓國娛樂公司接觸，與當地的音樂人和演藝教練見面。是否揀蟀？軒仔笑說：「是自己要做練習生。（已超齡？）學海無涯，學到老做到老。」

軒仔表示最近其網上節目《軒公敲碗》首次邀韓星擔任嘉賓，大讚對方專業，度橋及對鏡頭敏感度高，好識做反應。是否想培訓新人？他表示有計劃跟韓國公司合作，邀請韓國演藝教練來港，教導其學院的練習生，「做好香港音樂外，希望可以向外輸出，將香港藝人帶到韓國」。

明年初出韓文歌做「接線生」

問到是否進軍韓國市場？軒仔表示有韓國音樂人聽過他以前的歌，覺得有幾首改韓文唱也會受歡迎，「《只是太愛你》已錄了日文和韓文版，最快明年初推出。（去韓國做Oppa？）什麼人都叫Oppa，今次去韓國，司機大叔都被人叫Oppa，不要太在意」。他說以前張國榮在韓國很受歡迎，有很多粉絲，只是中間斷了層。是否想接番線？他笑說：「做『接線生』也不錯。我不敢講，但希望為下一代鋪路，亦為自己下一章節計劃，因為我不會離開這行，所以利用自己的網絡帶些新人出去，現在有兩個18歲男練習生跟我，讓他們知道要有職業道德和工作應有的態度，以及有禮貌等，一切都得來不易。」

變幻是永恆 想攞獎要努力爭取

有指英皇娛樂不滿港台《十大中文金曲頒獎音樂會》冷待軒仔，連十優歌手也不入，公司旗下藝人暫停出席港台所有活動。軒仔表示不問世事好耐。對於不入十優歌手？他說：「我未至於不在乎獎項，但獎是別人頒的，每個頒獎禮有自己的機制，我沒刻意去了解，入行多年，覺得今年無獎就明年囉，不是奉旨畀我。」有指他很努力做音樂又開演唱會？軒仔認為不單自己努力，大家都很努力，現在長江後浪推前浪，「之前將數百個獎座搬到歌迷會新址，看着獎座如看自己的前半生，好感慨，變幻原是永恆，你想要獎就要努力爭取，實得的」。公司是否刻意不安排出席港台活動？軒仔說：「去年好似無上過港台，其他台都少去，等我致電周生（周國豐）了解。（周國豐已離職？）我無問江湖事，等我買點心上港台。（不可以送禮）咁我去港台餐廳食嘢收風。」

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