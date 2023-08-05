莊子璇被網民封「黃心穎2.0」 郭珮文口快快：有啲似

【明報專訊】《2023香港小姐競選》16名候選佳麗昨日出席美容中心宣傳活動，⑯郭珮文獲頒「完美體態大獎」，她開心表示可能行路挺得比較直，所以獲獎，但自覺體態未算完美，只是憑自信搭夠，「最想瘦多5公斤（11磅），已開始盡量食少啲，但可能達唔到目標」。⑮莊子璇希望改善寒背，目標與郭珮文一樣減5公斤，但同樣沒信心做到。

莊子璇否認遭佳麗杯葛

莊子璇自成為風頭躉後是非不絕，除了被爆愛黐幕後攞着數，遭其他佳麗杯葛，又被網民指性格進擊，封她為「黃心穎2.0」。

莊子璇表示可問其他佳麗是否真有其事，解釋與幕後一起工作多了，變得熟絡，大家會有傾有笑互相關心，估不到因此被人講，又指與③鄧凱文及郭珮文甚老友，更問身旁的郭珮文：「我對你好唔好？」郭珮文答：「幾好。」莊子璇似不太滿意再問：「幾咋？」郭珮文即改口說：「唔好意思，講錯咗，很好！」

對於莊子璇被封「黃心穎2.0」，郭珮文又口快快說：「我覺得有啲似，唔係唔係，我認錯人。」莊子璇否認如黃心穎般進擊，「不敢當，我在後台唔講嘢，唔會一大班人圍住傾偈，我唔係進擊，係透明」。

鄧凱文撐相處融洽

鄧凱文表示與莊子璇是好朋友，指對方沒架子，與自己一樣喜歡講笑搞氣氛，「Hilary（莊子璇）與其他佳麗相處融洽，我參選前睇劇集《美麗戰場》，以為啲人一定好恐怖，會整爛我件衫，但無，可能我無乜攻擊性，Hilary唔係呢啲人，在越南經常到我房間傾偈，一齊敷面膜」。

記者：林祖傑