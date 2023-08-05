姜濤拖謝安琪合唱變怕醜仔 張繼聰搞笑宣示主權

【明報專訊】MIRROR成員姜濤前晚舉行第二場個人演唱會，張繼聰與謝安琪夫婦擔任嘉賓。謝安琪先出場，跟姜濤手拖手合唱羅志祥跟徐熙娣的《戀愛達人》，姜濤不敢直視謝安琪，表現怕醜。唱畢，謝安琪爆姜濤綵排時也不敢望她，姜濤尷尬笑說：「綵排時阿聰喺隔籬，我真係好鍾意你。」此時張繼聰突然從台底升上來，姜濤嚇得退後大叫︰「嘩！你呢個時候出嚟嘅？」張繼聰扮惡問姜濤︰「喂，呢個女人邊個嚟？我哋之間點可以有第三個人喺度？」

謝安琪「投訴」被忽視

謝安琪笑問姜濤為何請她做嘉賓又請張繼聰？張繼聰回應︰「唔係呀，佢嚟拖你手，又唔畀飛我，就叫我升上嚟睇你哋拖手。」姜濤即鞠躬道歉，場面搞笑。張繼聰多謝姜濤請他們來，隨即問︰「其實點解會請我嚟？請佢（謝安琪）就明啦。」謝安琪笑說︰「我都唔明㗎，佢話請我嚟唱歌，但又唔望我，我其實唔係好明。」

姜濤解釋年初商台《叱咤頒獎禮》後幾個月好靜，那時張繼聰給他好多鼓勵，「當時不想回覆任何人的信息，很怕開手機，很開心他在那段日子幫了我很多」。張繼聰表示姜濤在他眼中除大家看到的表演者、好靚仔、打波又勁外，撇下所有名氣，相處時姜濤是非常勤力、善良，年輕的天才，但所面對及承受的，不是很多人能明白，所以他很愛惜及擔心，「永遠最關心你的心理」。謝安琪笑言不用關心姜濤的生理？張繼聰說︰「生理？弗啦！」

夫妻心痛姜濤情緒受困

張繼聰叫姜濤望望台下歌迷和未能到場的粉絲，「將來你看手機或電腦，見有人攻擊你時，不要為那個你看不見的人不開心，你要記住這班人」。謝安琪讚張繼聰講得好，「我幾心痛，他有時對自己要求很高」。謝安琪回想有次表演食哮喘藥食到手震，姜濤努力背了她的新歌及練彈鋼琴，感激演出幫了她，那時開始覺得這個年輕人很值得愛惜，「他有時覺得對不起歌迷，因他被批評時歌迷要一齊承受和不開心。你不要那麼傻，他們真的很惜你」。

娛樂組