Taylor Swift巡迴騷明年北美加開15場

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift的Eras Tour巡迴演唱會一票難求，繼6月宣布明年展開歐亞站演出後，前日透過社交平台宣布明年10月重返北美開騷，將於2024年10月18日在佛羅里達州邁阿密揭開序幕，其餘美國的演出地點包括新奧爾良及印第安納波利斯。日前宣布與結婚18年妻子分居的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）曾在社交平台發文邀請Taylor到當地開騷，Taylor明年的北美巡唱亦包括加拿大，11月14至23日會在多倫多的羅渣士中心開6場騷，合共加開15場，所以Eras Tour起碼到明年11月底才會正式落幕。

Taylor Swift前晚在洛杉磯Sofi體育場為今年美國巡迴最終站演出，將唱到本月9日，合共6場，預計招待超過42萬觀衆，Taylor亦是Sofi於2020年落成後演出場次最多的歌手。 據報當地為慶祝Taylor的演出，格林美博物館會展出她在《Speak Now》時期的11套歌衫及兩組樂器。Swifties（粉絲暱稱）還可以參加以偶像為題材的健身單車環節、沙灘派對，以及購買Taylor版本的紙杯蛋糕。Sofi場內可容納超過7萬觀衆，去年曾舉辦美式足球超級碗決賽，當地警方表示會實施相若的人潮管制措施，確保觀衆安全。