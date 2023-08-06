巡唱洛杉磯站首場 友情延續兩代 Taylor擁抱高比拜仁女兒感動粉絲

【明報專訊】正舉行世界巡迴演唱會的美國樂壇天后Taylor Swift，早前送總值5500萬美元（約4.2億港元）花紅給所有參與巡唱的員工，獲大讚慷慨；Taylor本月3日在洛杉磯SoFi體育場開騷，已故NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）的6歲女兒 Bianka亦是座上客，獲Taylor上前深深擁抱，又贈送她帽子，延續了跟高比的多年友情，感動在場粉絲。

Taylor Swift在美國巡迴演唱會結束前分發花紅予員工，單是給穿州過省運載器材的50名貨車司機，就每人10萬美元（約78萬港元），還有更暖心的舉動，是給每人一封親筆簽名信，多謝他們這幾個月的功勞。

Taylor Swift本月3日在洛杉磯SoFi體育場為今年美國最終站的6場演出掀開序幕，面對逾7萬觀衆，演出3小時25分鐘。她的每場巡演唱到《22》時，都會贈送帽子給一名幸運觀衆，過往收到帽子的粉絲便包括《破案三人行》女星莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）的胞妹Gracie及網紅Mikael Arellano等。Taylor當晚把黑色帽子送贈給一名小女孩，不但跟她深深擁抱，又跟她說了幾句話，並親吻臉頰。這小女孩其實是已故傳奇球星高比拜仁的女兒Bianka，高比遺孀Vanessa帶同Bianka等3名女兒捧場。

高比拜仁2020年初因墜機意外，跟二女Gianna及另外7人罹難，高比離世時Bianka才3歲。事實上，高比一家一直是Taylor的粉絲。演唱會後Vanessa把母女跟Taylor在後台的合照上傳到社交網，又展示她穿著的牛仔外套，除繡有Swiftie（粉絲暱稱）字樣，還印有照片，正是2015年高比亮相Taylor演唱會的合照。

2015年，Taylor Swift在洛杉磯當時名叫斯台普斯中心的地方開騷，亦是她在該場館第16次全場爆滿的演出，高比驚喜登場告訴觀衆，16也是他效力的洛杉磯湖人其時贏得冠軍的次數，之後為一幅橫額揭幕，向Taylor的成就致敬。Taylor其後在社交平台向高比道謝，高比回覆她，「我的榮幸，繼續打破紀錄及改變生命吧」。2019年高比在訪問中再次大讚Taylor，指她在樂壇成就傑出必有因，「她真是親切女孩，是我幾個女兒的甜心，大紅前已是如此。所以如果她有什麽需要到我，我必定幫忙」。