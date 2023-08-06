【開箱】《催命護士》 丹麥「死亡天使」 醫護習氣病人受害

【明報專訊】金像影帝艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）及《神聖電視台》影后謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）合演電影《死亡天使》（The Good Nurse），去年在影視串流平台Netflix上架，叫好叫座；今年4月底在Netflix上架的丹麥迷你劇《催命護士》（The Nurse），講述護士連環殺害病人事件，跟《死》片故事相同，其實《催》劇內容改編自丹麥真人真事，巧合的是《死》片也從美國反社會人格的連環殺人犯Charles Cullen取材，加上《死》片導演圖比斯林漢姆（Tobias Lindholm）來自丹麥，撰寫過《誣網》等劇本，風格冷峻，難怪令人誤會兩者「同門」。

同事選擇視而不見

《催命護士》講述單親媽媽Pernille剛從護理學校畢業，到地區醫院上班；同事Christina受人尊敬，又態度親切，Pernille很快與她混熟。當夜班期間病人有突發狀况，Christina不時會在醫生到來之前便拯救病患，但慢慢Pernille發現，每次跟Christina拍檔輪更，都會有很多病人出事，甚至死亡；仍是新人的Pernille不希望再見無辜病人受害，卻不知應該如何處理。

《催命護士》只有4集，以長度計算比片長兩小時的《死亡天使》多出60分鐘，內容有相近之處，譬如同樣由護士揭發同事向病人下毒手，同樣蒐證困難。《死》片中的Charles是連環兇手，而且不止在一間醫院任職，為何可以逍遙法外？正因為每次醫院管理層發現有問題，都會解僱了事，避開法律責任。電影尾聲提及雖然Charles最後認罪入獄，涉事醫院卻不曾被起訴。

《催命護士》則把焦點移向醫生護士習氣，是讓兇手有機可乘或遲遲未報案的原因之一。當Pernille意識到Christina操守有問題，譬如整個人騎在病人身上大力做心外壓，幾乎讓對方骨頭斷裂，就讓Pernille非常不安。然而大部分同事說Christina只是表達得比較誇張而已，當中僅Katja的觀感與她相同，Katja卻通常保持緘默，並提醒Pernille，Christina備受醫院上下愛戴。Pernille跟上司表明不安原因，以及不想與Christina一起當夜更，反被斥責造謠，又警告她不要再如此，還稱Christina將會升職。

兇手患有表演型人格障礙

Pernille與醫生Niels秘密拍拖，當前者發現一名老病人只是小毛病入院，到深夜忽然因心臟病逝世，對Christina更加深了懷疑，並向Niels說出來，怎料他反應極大，認為Pernille指控嚴重也無理。直到冷靜下來翻查死者病歷，Niels才相信女友所言，也開始懷疑Christina起來。劇集高潮戲正是Pernille蒐證過程，如何邊值班邊監視Christina，並從鬼門關拯救了一名病人。

《催命護士》由卡斯柏巴福（Kasper Barfoed）創作及編劇，其前作《栗子人殺手》亦在Netflix上架，頗受歡迎。《催》劇以丹麥記者Kristian Corfixen著作《The Nurse: The True Story Behind One of Scandinavia's Most Notorious Criminal Trials》為藍本，講述女護士Christina Aistrup Hansen被控意圖謀殺4名病人，被判入獄12年。她專向虛弱的病患下手，為他們注射致命劑量的地西泮及嗎啡，亦曾給7歲女兒服用重劑量安眠藥。據悉審訊期約1個月，涉及70名證人；庭上指出經過心理評估，Christina患有表演型人格障礙，特點是過分引人注意。卡斯柏受訪時表示，此劇不止有關一個瘋狂殺手，還應嘗試了解兇手犯案很長時間，真的沒有人知道或懷疑過，又是什麽阻礙大家看到不平事選擇沉默？他指Pernille當吹哨人，不是隨便撥通電話便可把疑犯繩之於法那麽簡單。Christina跟其他同事建立了緊密關係，互相信任，也相信醫院制度想他們表現最好一面，所以即使發現同事有不妥，也不會想破壞這種和諧氣氛。劇中也告訴觀衆，除了Pernille與Katja，已調職到其他地方的護士也曾懷疑Christina，但她選擇離開，而不是蒐證再告發對方。劇終Christina落網後，Pernille懷孕並繼續工作，但醫院同事給她冷眼，認為這個吹哨人似乎比兇手更不義，這不是制度與風氣的問題嗎？不過編劇同時安排一直不放棄追查胞弟在醫院枉死原因的老伯，跟Pernille相遇，並向她道謝，算是還了主角公道。