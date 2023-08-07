伙偶像同台表演圓夢 羅志祥勸少吃火鍋 姜濤自評表現75分 盼開巡唱

【明報專訊】姜濤於亞洲國際博覽館舉行的首個個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》前晚圓滿結束，他如願邀請偶像羅志祥擔任嘉賓一同跳唱，偶像面前像小粉絲的追星心情，說對方是他的動力，並學識堅持；羅志祥搞笑叫姜濤少吃一點火鍋。姜濤完成4場演唱會感不捨，自評表現75分，希望明年再開騷，並想開巡迴演唱會。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

姜濤演唱會尾場，姜媽、鄭裕玲、毛舜筠、李幸倪等捧場。姜濤開場不久向母親表愛意，「多謝她當年在路邊找了算命師傅，師傅叫她一定要幫個仔改名叫『姜濤』」。台下姜糖（粉絲暱稱）歡呼尖叫。演出期間，姜濤說話時被一隻烏蠅圍住團團轉，他左閃右避，笑說：「幾好，連動物界都來睇。」他唱到滿頭大汗，抹汗時鼻子沾了黑色污漬，ERROR隊長梁業（肥仔）上台時，帶紙巾和化妝掃為姜濤補妝，十分體貼。

憶亡友哽咽獻唱：信他來了

姜濤直認連續演出4晚有點疲累，但內心很不捨得完騷，「今（前）日起牀，想到最後一晚開騷，跟自己說一定要做好表演」。他唱出為故友寫的歌曲《Dear My Friend,》時強忍淚水說：「我人生第一次開演唱會，相信他都來了，希望他聽到這首歌。」

姜濤請來從小已喜歡的偶像羅志祥（小豬）擔任嘉賓，介紹小豬前，熒幕播出他當年參加歌唱比賽遇到小豬任評判，以及昔日收到小豬鼓勵的片段。姜濤說：「做歌手有更偉大目標，堅持比努力更可怕。很感謝粉絲傳這些片段給我，很激動、很懷念。我在這行的動力，是希望有天能跟他同台表演。」小豬出場跟姜濤跳唱快歌《No Joke》及《夠了》後，姜濤說：「終於等到這一刻，綵排時已心情緊張和焦慮。」小豬笑說：「我在他的限時動態，見他說過了今（前）晚可以食火鍋，我更焦慮，少吃一點。」

小豬視姜濤弟弟 盼愈來愈好

小豬讚姜濤很棒，得到很多粉絲愛護，透露曾收姜糖私信，拜託他安慰工作受壓的姜濤，「姜濤真的很努力，私下問我很多東西，互相交流。他很照顧粉絲，粉絲是他的動力」。姜濤不禁向小豬示愛，「你都是我的動力，未入行前已看你，學識要堅持」。小豬表示見到姜濤在頒獎禮上得獎，覺得很厲害、不得了，「我在後台看到他拍片在街頭舉燈牌，感受粉絲的付出，他很會將心比心，我看到好感動。如果我將來開演唱會，你可否幫忙做嘉賓？」姜濤秒回：「一定會，有什麼工作都推掉衝過來。」

小豬笑言廣東話不好，一直以為姜濤歌曲《Dummy》是廣東話「當面」的意思，又模仿姜濤拍心口舞步，笑稱似扣痰動作。姜濤被逗得哈哈大笑，準備落台換衫還要回望小豬。小豬獨自在台上表示希望所有粉絲繼續支持姜濤，「我當他弟弟，希望他愈來愈好」。換完衫上台的姜濤興奮心情未平復，笑言：「我仍是追星心情。」完場前姜濤表示一轉眼完成4場演出，像發夢一樣，希望每年都有大型場合跟粉絲見面，姜糖大叫和歡呼。最後兩度安歌才結束，他落台時再說：「下年見。」

對獎項沒太多想法

姜濤騷後受訪表示如釋重負，自評表現值75分，仍有進步空間，並將功勞歸幕後團隊付出的努力，「之前我做歌好快想到主題，今次構思個唱找不到靈感，由細到大很少睇演唱會，這方面沒有太多概念，好開心最後在自己名字找到主題，亦在每個環節加入自己的堅持，但體力和經驗，第二場狀態算控制得較好」。首場嘉賓林海峰約定他明年1月1日《叱咤頒獎禮》見，似看好他再攞大獎，姜濤開心請到林海峰現身，稱對獎項沒太多想法，認為做好本分就會有獎，沒獎的話代表仍有很多地方要改進。

談到邀得偶像小豬做嘉賓，姜濤表示早前在馬來西亞遇到對方已親自邀請。對於小豬勸告少吃火鍋，他笑說：「我會聽他話，他講什麼都聽。開個唱、小豬任嘉賓兩個夢想一次過實現，小豬下午到港後跟我綵排，我變了小粉絲，緊張得全身標汗。他教我表演小技巧，用什麼心態面對一切，希望他離港前可以再聚。」

夢想成真 否認助小豬挽人氣

小豬曾因桃色醜聞令形象及演藝事業受重創，姜濤否認利用自己的人氣幫助對方，「從沒想過這些，我只想實現從小到大的夢想。他也不會受外界影響，我要多謝他幫我才對」。小豬在姜濤的社交網留言說：「你的努力大家都看的見，不管外面有再多的聲音或壓力，記得要把歌迷朋友對你的愛，化成力量，一步一步的去證明自己，加油。」

姜濤透露有意年年開騷，說好享受個唱熱鬧氣氛，希望未來愈做愈大，甚至巡迴演出跟海外粉絲聚會。他沒想到媽媽來看騷同樣表現興奮，「年初有點不開心，我曾靠跑步許願，希望自己有好的心態面對批評，粉絲繼續支持我，以及重新知道我個人不錯，這些願望也達成了」。

經理人花姐否認向公司請辭

此外，前晚陪姜濤受訪的MIRROR經理人花姐（黃慧君）昨日突然傳出她已向公司請辭，花姐回覆傳媒表示可能大家見到他們的AM team有新面孔而有猜測，公司希望MIRROR與ERROR有更大發展，所以AM team會擴張，她仍然在team入面，未來在MIRROR的活動仍會見到她。

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