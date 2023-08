伙偶像同台表演圓夢 羅志祥勸少吃火鍋 姜濤自評表現75分 盼開巡唱

next

【明報專訊】姜濤於亞洲國際博覽館舉行的首個個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》前晚圓滿結束,他如願邀請偶像羅志祥擔任嘉賓一同跳唱,偶像面前像小粉絲的追星心情,說對方是他的動力,並學識堅持;羅志祥搞笑叫姜濤少吃一點火鍋。姜濤完成4場演唱會感不捨,自評表現75分,希望明年再開騷,並想開巡迴演唱會。

記者:鍾一虹

攝影:鍾偉茵

姜濤演唱會尾場,姜媽、鄭裕玲、毛舜筠、李幸倪等捧場。姜濤開場不久向母親表愛意,「多謝她當年在路邊找了算命師傅,師傅叫她一定要幫個仔改名叫『姜濤』」。台下姜糖(粉絲暱稱)歡呼尖叫。演出期間,姜濤說話時被一隻烏蠅圍住團團轉,他左閃右避,笑說:「幾好,連動物界都來睇。」他唱到滿頭大汗,抹汗時鼻子沾了黑色污漬,ERROR隊長梁業(肥仔)上台時,帶紙巾和化妝掃為姜濤補妝,十分體貼。

憶亡友哽咽獻唱:信他來了

姜濤直認連續演出4晚有點疲累,但內心很不捨得完騷,「今(前)日起牀,想到最後一晚開騷,跟自己說一定要做好表演」。他唱出為故友寫的歌曲《Dear My Friend,》時強忍淚水說:「我人生第一次開演唱會,相信他都來了,希望他聽到這首歌。」

姜濤請來從小已喜歡的偶像羅志祥(小豬)擔任嘉賓,介紹小豬前,熒幕播出他當年參加歌唱比賽遇到小豬任評判,以及昔日收到小豬鼓勵的片段。姜濤說:「做歌手有更偉大目標,堅持比努力更可怕。很感謝粉絲傳這些片段給我,很激動、很懷念。我在這行的動力,是希望有天能跟他同台表演。」小豬出場跟姜濤跳唱快歌《No Joke》及《夠了》後,姜濤說:「終於等到這一刻,綵排時已心情緊張和焦慮。」小豬笑說:「我在他的限時動態,見他說過了今(前)晚可以食火鍋,我更焦慮,少吃一點。」

小豬視姜濤弟弟 盼愈來愈好

小豬讚姜濤很棒,得到很多粉絲愛護,透露曾收姜糖私信,拜託他安慰工作受壓的姜濤,「姜濤真的很努力,私下問我很多東西,互相交流。他很照顧粉絲,粉絲是他的動力」。姜濤不禁向小豬示愛,「你都是我的動力,未入行前已看你,學識要堅持」。小豬表示見到姜濤在頒獎禮上得獎,覺得很厲害、不得了,「我在後台看到他拍片在街頭舉燈牌,感受粉絲的付出,他很會將心比心,我看到好感動。如果我將來開演唱會,你可否幫忙做嘉賓?」姜濤秒回:「一定會,有什麼工作都推掉衝過來。」

小豬笑言廣東話不好,一直以為姜濤歌曲《Dummy》是廣東話「當面」的意思,又模仿姜濤拍心口舞步,笑稱似扣痰動作。姜濤被逗得哈哈大笑,準備落台換衫還要回望小豬。小豬獨自在台上表示希望所有粉絲繼續支持姜濤,「我當他弟弟,希望他愈來愈好」。換完衫上台的姜濤興奮心情未平復,笑言:「我仍是追星心情。」完場前姜濤表示一轉眼完成4場演出,像發夢一樣,希望每年都有大型場合跟粉絲見面,姜糖大叫和歡呼。最後兩度安歌才結束,他落台時再說:「下年見。」

對獎項沒太多想法

姜濤騷後受訪表示如釋重負,自評表現值75分,仍有進步空間,並將功勞歸幕後團隊付出的努力,「之前我做歌好快想到主題,今次構思個唱找不到靈感,由細到大很少睇演唱會,這方面沒有太多概念,好開心最後在自己名字找到主題,亦在每個環節加入自己的堅持,但體力和經驗,第二場狀態算控制得較好」。首場嘉賓林海峰約定他明年1月1日《叱咤頒獎禮》見,似看好他再攞大獎,姜濤開心請到林海峰現身,稱對獎項沒太多想法,認為做好本分就會有獎,沒獎的話代表仍有很多地方要改進。

談到邀得偶像小豬做嘉賓,姜濤表示早前在馬來西亞遇到對方已親自邀請。對於小豬勸告少吃火鍋,他笑說:「我會聽他話,他講什麼都聽。開個唱、小豬任嘉賓兩個夢想一次過實現,小豬下午到港後跟我綵排,我變了小粉絲,緊張得全身標汗。他教我表演小技巧,用什麼心態面對一切,希望他離港前可以再聚。」

夢想成真 否認助小豬挽人氣

小豬曾因桃色醜聞令形象及演藝事業受重創,姜濤否認利用自己的人氣幫助對方,「從沒想過這些,我只想實現從小到大的夢想。他也不會受外界影響,我要多謝他幫我才對」。小豬在姜濤的社交網留言說:「你的努力大家都看的見,不管外面有再多的聲音或壓力,記得要把歌迷朋友對你的愛,化成力量,一步一步的去證明自己,加油。」

姜濤透露有意年年開騷,說好享受個唱熱鬧氣氛,希望未來愈做愈大,甚至巡迴演出跟海外粉絲聚會。他沒想到媽媽來看騷同樣表現興奮,「年初有點不開心,我曾靠跑步許願,希望自己有好的心態面對批評,粉絲繼續支持我,以及重新知道我個人不錯,這些願望也達成了」。

經理人花姐否認向公司請辭

此外,前晚陪姜濤受訪的MIRROR經理人花姐(黃慧君)昨日突然傳出她已向公司請辭,花姐回覆傳媒表示可能大家見到他們的AM team有新面孔而有猜測,公司希望MIRROR與ERROR有更大發展,所以AM team會擴張,她仍然在team入面,未來在MIRROR的活動仍會見到她。

