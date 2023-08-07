汪明荃拍廣告未能同行 羅家英讚愛妻識搵錢開心「食軟飯」

【明報專訊】汪明荃（阿姐）、羅家英（家英哥）、曾比特、古佩玲等前晚錄影無綫節目《思家大戰》。阿姐與家英哥夫妻檔玩遊戲，阿姐自言矇查查，不知怎樣玩，事前沒有做功課。家英哥說：「聽講不用做功課，毋須想得太複雜。我有信心勝出，贏5萬元獎金及獎品。我以前上遊戲節目都攞過很多獎，今次上來威吓。」阿姐甚少上遊戲節目，但在台慶曾抽中汽車，給了家英哥駕駛。

重提內褲顏色 阿姐笑問：講完未

家英哥稍後隨香港明星足球隊往貴州踢足球，是疫情後第一次出外踢波。阿姐不會同行，因要拍牀褥廣告。家英哥聞阿姐拍廣告開心說：「我要食（魚）翅。」 阿姐稱現在呼籲別人不要食翅。家英哥改口表示吃類似魚翅的食物，笑言開心可以「食軟飯」，「好開心老婆咁識掙錢，我可以食軟飯，食得好開心，我牙（齒）唔好，飯軟軟哋不錯」。

夫妻日前接受電台訪問，家英哥公開爆阿姐私隱，稱老婆的內褲全是粉紅色，事後有否被阿姐痛斥？家英哥稱阿姐聽不到，無懼再爆料，「不是全部粉紅色，總之無紅色，我就有紅色底褲，不是新年先著，平時都會著。（會否送一套紅色內衣褲給阿姐？）唔使你教，不想聽你講去做，受你影響。沒有送內衣，送手袋多」。他自嘲食軟飯，那些手袋是否阿姐送給自己？家英哥否認，透露跟太太財政獨立，「用我啲錢買㗎，無攞過她的錢，她無畀過錢我使，我亦都無畀過錢佢使」。在旁的阿姐笑笑口問他：「講完未？」家英哥沒理會繼續說：「錢好重要，全世界都講我食軟飯。」

單身古佩玲恨有追求者

古佩玲在新劇《寵愛Pet Pet》介入林夏薇與周嘉洛之間感情，但否認是第三者，「是女追男，講我是個刁蠻任性的大小姐，雖然內歛，但很崇拜嘉洛，所以主動表達，拍攝時勁費力氣」。她讚嘉洛戲裏戲外都很有魅力和幽默。

嘉洛是否她杯茶？古佩玲笑言還未知道，稱擇偶條件最重要有感覺與合得來，以前試過一見鍾情戀情，希望未來再嘗試。現在感情空白的她笑說：「不知嘉洛會否追我……在劇中？現在沒追求者，希望有人追，我會盡力跑，你追我跑才有感覺，對方不夠氣，我可以送氧氣筒。」她否認吊高來賣，最重要看感覺。

記者：柯美