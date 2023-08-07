《奧本海默》與「鯊龜」爭票房亞軍 《Barbie芭比》連續3周登頂

《孤注一擲》以轟動一時的緬甸KK園區詐騙案為故事藍本，在內地還未正式上映，已收超過3.8億人民幣。

【明報專訊】上周美國有兩部分新片上映，分別是動畫《忍者龜：變異危機》（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem）及《極悍巨鯊2：深溝》（Meg 2: The Trench），但兩片票房同樣不敵映期踏入第3周的《Barbie芭比》，後者周五單日收1700萬美元（約1.3億港元），成為美國票房三連霸，跟《芭比》同期上映的《奧本海默》則會跟《忍》《極》兩片爭奪周末票房亞軍。

成龍、「蟻俠」保羅路德（Paul Rudd）等有份配音的動畫《忍者龜：變異危機》上周提早在周三（2日）開畫，雖然上周五收930萬屈居第3位，但位列第2的《極悍巨鯊2：深溝》新上映，票房1200萬美元其實是加埋周四優先場320萬美元，換句話說，單日成績而言反不及《忍》片，加上後者在爛番茄評論網站評分高，美媒估計《忍》片首周末5天可收4500萬美元。《Barbie芭比》連續3周稱霸美國票房榜，上周五單日以1700萬美元抛離第2位的《極悍巨鯊2：深溝》，在美國本土累收超過4.23億美元，僅次於5.74億的《超級瑪利歐兄弟大電影》，暫列今年票房亞軍。美媒亦估計截至上周五全球收8.5億美元的《芭比》，日內可衝破10億美元大關。

跟《Barbie芭比》同期上映的《奧本海默》，雖然上周五單日以830萬美元位列第4，但比之前一周數字只下跌38%。美媒估計周末票房亞軍，將是《奧》片、《忍者龜：變異危機》與《極悍巨鯊2：深溝》之爭。另一方面，預計《奧本海默》全球票房突破5.5億美元，將刷新導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）前作《鄧寇克大行動》5.27億美元紀錄，成為歷來最高收的二戰題材電影。

中美合資《極悍巨鯊2：深溝》由積遜史達咸（Jason Statham）、蔡書雅（Sophia Cai）等原班人馬演出，今集有吳京加盟。講述研究團隊探索海洋最深處，衆人受到惡意採礦作業影響，導致潛行時極度凶險，被迫跟巨齒鯊等搏鬥。不過，無論口碑及票房均不及上集，《極》片在爛番茄影評網站的專業評分只有29%，雖然觀衆好感度有74%，票房表現依然遜前作，首集2018年上映時美國首周末收1.45億美元，最後全球更進帳5.3億美元。

《孤注一擲》內地未正式上映票房稱冠

《極悍巨鯊2：深溝》在內地亦是上周五開畫，截至昨晚，單日收1.02億人民幣，佔亞軍位置，3日累收3.76億，不及本月11日才正式上映的內地製作《孤注一擲》，後者單日收2.08億人民幣，累計3.8億。

《孤注一擲》由曾到韓國發展的男團EXO前成員張藝興主演，取材自緬甸KK園區詐騙案，講述張藝興扮演的程式編製員潘生與模特兒安娜被海外高薪招聘吸引，出國淘金，卻意外落入境外詐騙集團的陷阱。為了離開，兩人準備向賭徒阿天及其女友小雨下手，從他們身上套現及完成業績。根據資料，台灣男星王大陸、近年北上發展的鄧萃雯和林韋辰亦有份客串。