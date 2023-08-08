性感造型拍MV 信晒星星兔 陳慧琳：呈現型格不猥瑣

【明報專訊】陳慧琳（Kelly）與香港網絡歌手星星兔合唱新歌《The Day When We Fall In Love》，昨日舉行MV首映禮，分別播出廣東話版本及日語版本精華MV，MV耗資過百萬打造，為MV兼任造型師的星星兔為了Kelly的Captain K角色，更採用奧斯卡得獎電影服裝品牌，Kelly其中一個造型更破天荒性感亮相。

Kelly在MV海報中的造型性感得如真空上陣，星星兔表示一度擔心Kelly不肯穿，該服裝已佔了很多製作費。Kelly說：「是個bra來的，星星兔安排我才敢穿，知她只想呈現型格的一面，不是猥瑣，接受到，型同靚就OK，再多就唔好睇，其實什麼都睇唔到，最鍾意呢啲，無蝕底到。」她稱為了配合MV造型，不惜剪髮重現多年前與梅艷芳合唱的髮型。

Kelly透露為這首歌錄音時因遇車禍延遲，「當時隻眼腫到睇唔到歌詞，又驚爆線，不敢擘大口唱，所以要延遲兩個月才灌錄，事前問過醫生，對方說只要不太大動作就OK」。相隔10多年再唱日文歌感覺如果？她說：「都應付到，因延遲的兩個月無嘢做，就睇熟歌詞不停練。」星星兔亦大讚Kelly好勁，花4小時就錄好。

記者：林祖傑

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