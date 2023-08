性感造型拍MV 信晒星星兔 陳慧琳：呈現型格不猥瑣

next

【明報專訊】陳慧琳(Kelly)與香港網絡歌手星星兔合唱新歌《The Day When We Fall In Love》,昨日舉行MV首映禮,分別播出廣東話版本及日語版本精華MV,MV耗資過百萬打造,為MV兼任造型師的星星兔為了Kelly的Captain K角色,更採用奧斯卡得獎電影服裝品牌,Kelly其中一個造型更破天荒性感亮相。

Kelly在MV海報中的造型性感得如真空上陣,星星兔表示一度擔心Kelly不肯穿,該服裝已佔了很多製作費。Kelly說:「是個bra來的,星星兔安排我才敢穿,知她只想呈現型格的一面,不是猥瑣,接受到,型同靚就OK,再多就唔好睇,其實什麼都睇唔到,最鍾意呢啲,無蝕底到。」她稱為了配合MV造型,不惜剪髮重現多年前與梅艷芳合唱的髮型。

Kelly透露為這首歌錄音時因遇車禍延遲,「當時隻眼腫到睇唔到歌詞,又驚爆線,不敢擘大口唱,所以要延遲兩個月才灌錄,事前問過醫生,對方說只要不太大動作就OK」。相隔10多年再唱日文歌感覺如果?她說:「都應付到,因延遲的兩個月無嘢做,就睇熟歌詞不停練。」星星兔亦大讚Kelly好勁,花4小時就錄好。

記者:林祖傑

