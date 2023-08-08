網上直播騷紋身引哄動 Suga粉絲地鐵尖叫惹恐襲虛驚7傷

Suga歌迷被指在地鐵車廂興奮尖叫，其他乘客誤以為恐襲再現，結果爭相走避，現場一片混亂，其後有警察到場調查，不少球鞋及拖鞋遺留地上。

【明報專訊】韓國防彈少年團（BTS）成員Suga前日完成一連3場首爾演唱會，完騷後循例舉行網上直播，並回應粉絲要求，脫去外套展示肩膀紋身，有歌迷乘搭地鐵回家途中收看片段，疑因興奮尖叫，部分乘客誤以為再次發生地鐵斬人事件，於是慌忙逃生，混亂間造成7人受傷。另一方面，事務所昨日宣布Suga已取消延後入伍的申請，換句話說即將服役，成為繼Jin及J-Hope後，第3名履行兵務的BTS成員。

首爾地鐵新林站及盆唐區商場近日接連發生兇徒隨機襲擊途人事件，加上互聯網湧現大量模仿犯的斬人預告，導致人心惶惶。據韓國SBS電視台新聞報道，當地警方及消防隊前晚收到約20宗舉報，聲稱在首爾地鐵9號線的新論峴站發生「懷疑斬人」、「不明氣體泄漏」等事件，於是晚上8時36分趕赴現場，只見車廂內一片狼藉，乘客慌忙逃生期間遺留的鞋子、手袋及食物等散落一地，幸好證實虛驚一場。

據韓國傳媒報道，這宗「烏龍恐襲事件」始作俑者，是一名BTS粉絲。話說隊中成員Suga本月4至6日在首爾KSPO Dome舉行3場演唱會，前日完騷後再網上直播，不少粉絲趁乘搭地鐵回家途中，在車廂內收看直播。有網民留言要求Suga重現個唱期間，脫去外套露出肩膀紋上「7」字圖案一幕，難得他有求必應，據報一名乘坐地鐵9號線往金浦機場方向的粉絲見到這畫面，疑因興奮過度，在車廂內尖叫，其他乘客受驚，以為恐襲再現，結果爭相走避，導致7人受傷，地鐵服務亦一度暫停。

取消延後入伍申請

事後有韓國粉絲表示，當日發出尖叫的是海外歌迷，惹起當地網民不滿，紛紛指摘「（該名）粉絲欠缺修養」、「歌迷犯錯，連累偶像」等，亦有歌迷心疼Suga無辜捱罵，留言「對不起BTS」。

提起Suga最後一場首爾騷，邀請剪了一頭短髮的隊長RM擔任表演嘉賓，二人合唱《Strange》，RM否認即將入伍所以剪髮，只因天氣太熱；正在服役的隊友Jin及J-Hope亦趁假期前來捧場。事後有現場觀眾指，Suga曾在台上爆喊，當時未知原因，直至昨日BTS事務所發表聲明，表示Suga已向軍方取消延後入伍的申請，即將履行兵役的義務，至於何時或以哪種形式服役等詳情，將會容後公布，「期望粉絲一直溫暖地守護着他，直至他完成兵役為止」。