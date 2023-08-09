警匪片《密探霹靂火》曾橫掃奧斯卡 《驅魔人》導演威廉佛烈金逝世

威廉佛烈金（下圖）遺作《The Caine Mutiny Court-Martial》（下圖）由基夫修打蘭及積遜格爾主演，講述一場兵變後的法庭審訊，將於本月底揭幕的威尼斯影展舉行世界首映。

【明報專訊】經典恐怖片《驅魔人》導演威廉佛烈金（William Friedkin）本月7日在美國洛杉磯逝世，享年87歲；與威廉第四任太太兼環球唱片主席雪莉蘭辛（Sherry Lansing）份屬好友的查普曼大學電影及媒體藝術學院院長加路維（Stephen Galloway），向美媒證實噩耗，但未有披露死因。威廉執導新片《The Caine Mutiny Court-Martial》原定在月底揭幕的第80屆威尼斯影展舉行世界首映，現成為其遺作。

威廉佛烈金1935年在芝加哥出生，原想當職業籃球員，因身高不夠，轉而向影視界發展。他高中畢業後到電視台的郵政室工作，兩年後參與製作節目及紀錄片。年僅27歲的威廉執導紀錄片《The People vs. Paul Crump》講述死囚經歷，贏得三藩市國際電影節獎項之餘，也讓死囚Paul Crump獲得減刑。威廉此後獲得更多工作機會，包括替「緊張大師」希治閣（Alfred Hitchcock）執導電視節目。

威廉佛烈金首次執導劇情片是雪兒（Cher）主演的《好時光》，可惜並不成功。其後又拍過《一脫傾城》及改編哈羅德平特（Harold Pinter）作品的《生日派對》。直到真赫曼（Gene Hackman）主演的《密探霹靂火》，威廉佛烈金開始奠定影壇地位。該片1971年上映，講述法國毒梟密謀在紐約進行大宗走私交易，緝毒組兩名幹探奉命跟蹤調查，結果被耍到團團轉逐漸失控，為求緝兇將法治置諸度外。片中真赫曼扮演的刑警駕車與火車鬥快的一場7分多鐘追逐戲，街頭實景拍攝橫衝直撞的驚險場面，成為日後警匪類型片典範。在第44屆奧斯卡頒獎禮獲8項提名，橫掃最佳電影、導演、男主角、改編劇本及剪接等5大獎。

1973年上映的《驅魔人》講述女孩被魔鬼附身，被視為恐怖片經典，叫好叫座，全球大收4.4億美元（約35億港元）之外，亦獲奧斯卡最佳電影、導演、男女主角等10項提名，最終捧走最佳音響及改編劇本獎。不過威廉其後作品在商業上再難與《驅》片比較。他執導的《賣命錢》超支，票房表現也不理想。經過《龍虎大賊少隻手》及 《特警猛男》等作品後，他原定拍攝《驅魔人3》，但跟監製威廉柏迪（William Peter Blatty）在創作現分歧，最終合作告吹。之後《驚天大行動》、《烈血的規條》及為電視台重拍的《十二怒漢》則獲得不俗評價。

威廉佛烈金經歷4段婚姻，前妻包括法國女星珍摩露（Jeanne Moreau）、英國女演員麗絲莉唐恩（Lesley-Anne Down）及美國女主播嘉莉蘭治（Kelly Lange），現任太太雪莉蘭辛曾先後擔任派拉蒙影業、二十世紀霍士總裁。

哥普拉發文悼念

1970年代曾跟威廉佛烈金合組電影公司的《教父》導演哥普拉（Francis Ford Coppola）發文悼念，指他可愛又暴躁的個性之下是美麗、傑出又深思的巨人；肯定對方在影壇的成就之餘，更稱威廉是他唯一認識同事的作品可拯救生命（《The People vs. Paul Crump》主角由死刑到減刑）。《驅魔人》女主角愛倫貝斯頓（Ellen Burstyn）大讚威廉聰明、無畏無懼又充滿才華，「在片場，他總是知道自己要什麽，會不惜一切爭取，但當看到有更好的事發生，他又會放手，無疑是一個天才」。