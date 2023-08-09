少時Sunny約滿離巢 EXO伯賢另組公司

【明報專訊】韓國SM娛樂公司再傳人事變動，繼男團Super Junior成員東海、銀赫及圭賢上月宣布離巢個人發展，圭賢前日披露最新動向，將轉投Antenna事務所成為劉在錫同門師弟，昨日輪到另一男團EXO成員伯賢及女團少女時代的Sunny公布未來發展，前者將會成立個人公司One Signature，主力培育舞蹈員和編舞家，強調此舉獲得SM娛樂支持，日後仍會跟EXO隊友一起活動，藉以向粉絲派「定心丸」。

伯賢昨日（8日）凌晨透過社交媒體網上直播，澄清跟事務所之間種種不和傳聞，強調兩者就合約內容和收益分配等問題達成協議，所有問題都已妥善解決。伯賢又否認向銀行借貸130億韓圜（約7800萬港元）購入公司社長的豪宅，實情是貸款為營運新公司。

另一方面，本月5日是少女時代出道16周年紀念，成員潤娥、孝淵、太妍及Yuri分別撰寫親筆信，感謝粉絲支持，唯獨欠缺Sunny，當時粉絲已擔心後者將會離巢。昨日終於由她親證離開SM娛樂的消息，「回望過去16年，需要感謝的人有很多，包括少女時代成員、家人、工作人員和粉絲，能與大家一起生活，感到無比幸福」。雖然Sunny未有交代日後去向，但強調「我要鼓起勇氣，在新環境以新角度看待自己」，並請粉絲留意她將帶來的好消息。