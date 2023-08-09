【開箱】《狂怒沙暴》 戰狼遠征 69歲成龍動作戲難復當年勇

【明報專訊】《轟天猛將4》史葛禾夫（Scott Waugh）執導、成龍監製並與《自殺特攻》男星約翰辛納（John Cena）主演的中美合資動作片《狂怒沙暴》（Hidden Strike），2018年6月在內地開鏡，同年11月煞科，最終中美兩國上映無期，今年僅於沙特阿拉伯、阿聯酋及科威特等地開畫，總票房累收200萬美元（約1560萬港元），跟8000萬美元（約6.2億港元）製作費相距甚遠。反而7月28日在影視串流平台Netflix上架，短短兩日吸引超過2200萬觀看次數，迅即登上英語電影收視榜冠軍。

劇情單線發展 粗疏胡鬧

《狂怒沙暴》主要在內地銀川及內蒙古等地取景，故事講述內地石油公司在中東開設煉油廠，遭到恐怖分子垂涎，於是派遣僱傭兵強搶石油。羅峰（成龍飾）率領一支私人保安小隊到場解圍，並把煉油廠員工撤離到安全地帶。另一方面，克里斯（約翰辛納飾）退役後在當地農村過着與世無爭生活，因急需大筆資金復修供水系統，結果遭任職僱傭兵的胞弟亨利利用，參與恐怖襲擊。

羅峰撤僑期間遇襲，多名煉油廠員工被綁架，包括掌握輸油管道密碼的程教授（蔣雯麗飾），羅峰忙於拯救人質，恐怖分子歐文則與亨利翻臉，先殺後者，再強搶石油，羅峰與克里斯面對共同敵人，決定冰釋前嫌，聯手對付歐文。

全片劇情單線發展，過程粗疏胡鬧，例如成龍變身《戰狼2》主角吳京，率眾到中東煉油廠救援，據負責接待者稱，恐怖分子數度施襲，不單無功而還，員工亦安然無恙，既然保安如此強悍，何需成龍出手相助？另外，電影刻意加入親情線，藉此緩和連場動作的緊張氣氛，例如成龍與任職煉油廠的女兒小玫（馬心瑞飾）關係欠佳，直至攜手抗敵，終於打破隔閡，然後來個公式化的冰釋前嫌，難以令人感動；同樣地克里斯不斷被胞弟利用，所以才會分道揚鑣，但當後者遭人槍斃，身為兄長傷心欲絕，觀眾如隔靴搔癢，完全無法投入。

6.2億製作費 特技效果失真

據報電影製作費約8000萬美元（約6.2億港元），部分用於電腦特技畫面如沙塵暴等，可是在成本有限的情况下，製作顯得粗疏，其他如煉油廠、直升機等亦以CG炮製，效果失真如動畫，難免令人出戲。成龍與約翰辛納首次合演Odd Couple冤家拍檔，便成了此片最大賣點，卻遭外媒批評二人欠缺化學作用，難以跟成龍伙拍基斯德加（Chris Tucker）的《火拼時速》系列相提並論。據報此片原本由成龍跟史泰龍（Sylvester Stallone）合演，可惜最後不了了之，改由內地網民暱稱「趙喜娜」的約翰辛納頂檔，證明選角失策。

想當年成龍足以自豪的動作場面，如今亦遭人詬病，畢竟明年將屆70歲，身手無復昔日靈活，因此部分動作戲需由CG配合剪接技巧完成，觀眾仍可理解和體諒；問題是動作場面過分兒戲，例如片尾一幕，反派以車上繩索纏住小玫，然後汽車失控，成龍出手為女兒解繩，速度比汽車墜崖還要快捷，實在天方夜譚，令人失笑。

結尾加插招牌NG鏡頭

全片播畢之後，不忘加插成龍電影招牌式NG鏡頭，內容同樣乏善可陳，畫面既不驚險亦不搞笑，難免令人懷念成龍全盛時期的《警察故事》、《A計劃》等彩蛋片段，尤其他拍攝動作戲而受傷一刻，每次都是驚心動魄，令人印象深刻，如今改用CG和綠幕，哪有談論價值可言？