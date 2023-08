沒邀《聲夢》歌手合唱稱緣分未到 古巨基爆4歲子扭計想上台表演

【明報專訊】古巨基前晚於會展舉行一場《I REALLY LOVE TO SING AROUND THE WORLD LIVE 2023》演唱會,相隔4年再開騷,古巨基特別邀請了多名參與「I Really Love To Sing」音樂企劃的樂壇生力軍任嘉賓,當中應智越(細貓)被前度爆「偷食」後首公開露面。古巨基受訪時為企劃沒有《聲夢》歌手解畫,又表示差不多4歲的兒子Kuson想上台和他唱歌跳舞。

古巨基在演唱會除獨唱多首金曲,分別跟新一代歌手合唱,當中以《第二最愛》的Tyson Yoshi 及《自我安慰》的張天賦(MC)最受歡迎,細貓現身獻唱《心跳回憶》,似未有受「偷食」事件影響,有粉絲在台下高呼偶像名字以示支持。獻唱《Can We Try》的力臻藉收埋了古sir(古巨基)的閃卡在外套內,趁機除衫騷肌。原本跟30名新晉歌手合唱的《星戰》則不齊人,只有吳保錡、張蔓莎、STRAYZ等19歌手坐鎮。

AI無法取代人與人之間的愛

基仔在台上表示「I Really Love To Sing」企劃是想探討AI(人工智能)可否代替真人,海報以AI製作,又試過用AI寫歌畀太太及兒子,發覺寫不到,「見到咁多新一代歌手,付出好多努力,以及高低起跌,將自己經歷寫出來,全部有血有肉,不是任何AI可以做到,希望大家畀多啲支持香港做音樂的歌手們,Al有樣嘢無法取代,就係人同人之間嘅愛」。

基仔唱畢《人生有幾多個十年》,透露今次是當父親後第一個演唱會,囝囝Kuson第一次看他的演唱會,「兒子有睇我綵排,話『爸爸,I want to dance with you。』,還上了台,但因為人多,所以兩首歌後就帶他落台」。基仔笑稱兒子扭計高呼:「I am sad!點解要帶我走?」即席要求觀眾高呼「Kuson」,讓他錄下來給已回家的兒子感受一下演唱會的歡呼聲。隨後獻唱《花灑》,基仔說:「以下首歌是兒子第一首識我嘅歌,因為副歌係啦啦啦。」

盡快再開騷滿足囝囝要求

基仔騷後受訪,表示4年後再開騷,發現自己真的很喜歡唱歌,亦估不到兒子想上台,「因為個仔喺屋企好鍾意聽音樂同跳舞,encore完落台,發覺他捱住眼瞓在台底等我,話想上台,原本已經抱着他準備,不過觀眾已經走緊,導演驚人流上會有危險,考慮了一陣,兒子知道冇得上台眼濕濕,好失望,我答應他會再抱他上台。要快啲再開騷,我諗他真的很想上台,沒想過他真的想和我跳舞,更說想和爸爸唱歌,睇吓下次開騷係幾時,到時他幾大同跳成點啦」。基仔透露有計劃再開騷,要等公司稍後正式公布,「出年是我『30+3』周年,當歌手30年,前3年當主持及小演員。」

無跟細貓傾私人事

基仔表示音樂企劃第二階段會邀請唱作人為他寫歌,對於有網民質疑他沒有邀請無綫的《聲夢》歌手合作,基仔解釋:「合作嘅嘢係緣分嚟嘅,其實我係在網上平台見到什麼歌手就搵邊個,咁啱見到又認識到就有這個緣分,這些歌手大部分都是咬住麵包、賣晒家當都要做音樂的人,有些沒有大公司支持不特止,甚至沒有人知道他們做音樂。」他直認有偏向幫助沒有什麼人認識的歌手之心,相對《聲夢》歌手有大公司幫,暫時未有緣分。

談到細貓被爆「偷食」後首度公開亮相,基仔表示沒有和細貓傾太多私人事。問細貓可有想過推卻表演?基仔說:「沒有,他好期待今次演出,私人事留番佢自己同大家交代啦。」

記者:林祖傑

攝影:劉永銳

