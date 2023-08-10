《七月返歸》預告片曝光 AK撞鬼展現多層次演技

AK演的角色自幼有陰陽眼，不停遇上各種怪事。

【明報專訊】男團MIRROR副隊長江𤒹生（AK）與白靈、太保和譚玉瑛等合演懸疑驚慄電影《七月返歸》將於9月中上映，AK演的角色自幼有陰陽眼，回舊居後陷屋邨怪事漩渦。《七月返歸》預告片曝光，片中AK大騷演技，被鬼壓牀時身體僵直，狂奔逃走時失控大叫，受驚嚇後不斷啪指甲以緩解情緒，展現多層次的恐怖氣氛，令人不寒而慄。

新晉導演謝家祺身兼編劇與執導《七月返歸》，融合香港都市和屋邨傳說，突破傳統港式驚慄敘事。上月舉辦的紐約亞洲電影節，《七月返歸》是唯一入圍競賽的香港電影。

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