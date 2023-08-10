楊茜堯攜子女到大馬 為老公羅子溢提早慶生

羅子溢（左一）和楊茜堯（右一）一人抱一個小朋友影全家福。 （網上圖片）

【明報專訊】羅子溢和楊茜堯2016年結婚至今恩愛如初，先後誕下大女「小珍珠」羅翊心和幼子Eden，湊成「好」字，一家四口美滿幸福，完全沒有七年之癢問題。近日羅子溢於馬來西亞拍攝新劇《家族榮耀之繼承者》，楊茜堯帶同一對子女「人肉速遞」飛赴當地探班兼送驚喜，為8月尾39歲牛一的老公提早慶生，夫妻生日只差兩日，於是一併慶祝。

羅子溢和楊茜堯一人抱一個小朋友合照，一家四口以白色家庭裝示人，1歲多的Eden眼仔睩睩兼表情多多，相當可愛，成功搶鏡；家姐小珍珠則有點未睡醒的樣子，與媽咪餅印一樣。

娛樂組