LANY訪港與Tyson Yoshi合作

【明報專訊】美國二人樂隊LANY今晚(10日)將在九龍灣國際展貿中心舉行《First The Moon, Then The Stars: A Tour Before A World Tour》巡迴演唱會,以香港為首站,然後移師新加坡、日本、韓國等地開騷。LANY成員Paul Jason Klein與Jake Clifford Goss昨日接受本地傳媒訪問,談到相隔5年再度來港,心情甚佳;得悉門票售罄,更是高興,並透露今次開騷是為9月發行新碟《I Really Really Hope So》做熱身,明年再辦巡唱,屆時又會來港。

為了今晚演出,他們花上兩星期綵排,配合新歌加入太空主題。被問到新歌《Alonica》及《Love At First Fight》MV穿著太空人服裝的感受,Paul直言很熱,而且不易穿上,需要Jake幫忙。兩人對宇宙感興趣,卻沒想過太空旅遊。今次留港3天,將會抽空遊覽,Jake品嘗了美味的餃子,又預告去行山;Paul大讚香港是國際城巿,過去曾在某大廈天台欣賞維港日落,直言是他看過最美的風景。

LANY去年曾與多位韓星如IVE、CRUSH合作,大讚過程愉快,又率先披露將會亮相音樂節目《Chill Club》,並與Tyson Yoshi合作,令人期待。

記者:蘇珮欣

攝影:劉永銳