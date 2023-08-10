LANY訪港與Tyson Yoshi合作

【明報專訊】美國二人樂隊LANY今晚（10日）將在九龍灣國際展貿中心舉行《First The Moon, Then The Stars: A Tour Before A World Tour》巡迴演唱會，以香港為首站，然後移師新加坡、日本、韓國等地開騷。LANY成員Paul Jason Klein與Jake Clifford Goss昨日接受本地傳媒訪問，談到相隔5年再度來港，心情甚佳；得悉門票售罄，更是高興，並透露今次開騷是為9月發行新碟《I Really Really Hope So》做熱身，明年再辦巡唱，屆時又會來港。

為了今晚演出，他們花上兩星期綵排，配合新歌加入太空主題。被問到新歌《Alonica》及《Love At First Fight》MV穿著太空人服裝的感受，Paul直言很熱，而且不易穿上，需要Jake幫忙。兩人對宇宙感興趣，卻沒想過太空旅遊。今次留港3天，將會抽空遊覽，Jake品嘗了美味的餃子，又預告去行山；Paul大讚香港是國際城巿，過去曾在某大廈天台欣賞維港日落，直言是他看過最美的風景。

LANY去年曾與多位韓星如IVE、CRUSH合作，大讚過程愉快，又率先披露將會亮相音樂節目《Chill Club》，並與Tyson Yoshi合作，令人期待。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳