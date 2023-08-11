陳豪自爆以前聲沙被小巴司機鬧 胡定欣笑監製將醫生變毒販

【明報專訊】陳豪、胡定欣及何廣沛昨日到電台宣傳新劇《破毒強人》，劇集上周首播，跨平台直播收視最高21.4點（138萬觀眾），成績理想。問到有此成績是否意料中事？陳豪表示不敢這樣講，因現在的收視很難捉摸，加上今次題材比較偏，拍攝前都擔心觀眾是否喜歡，幸好出來大家都受落。觀眾對他的沙聲也很受落？陳豪稱只是做好演員本分，希望有點衝擊給觀眾，「其實我以前都沙聲，記得那時坐小巴喜歡坐後面，每次落車，叫五六次司機都聽不到，過站後還反過來被司機鬧，後來把瘜肉割掉，沒想到現在又為拍劇扮回沙聲」。獲公司高層蕭世和大讚是收視保證？陳豪謙稱不要這樣講，歸功於團隊和監製，公司肯拍這類題材已是得來不易，好有新鮮感。

劇中飾演「毒后」的胡定欣表示今次是新嘗試，雖然初入行時演過反派及不討好角色，但捱過這階段後遇到些好角色，又獲觀眾肯定，現在演任何角色都不會太擔心，可盡情去玩。

何廣沛花半年學手語

飾演啞巴的何廣沛被網民讚是新一代「初哥哥」，他多謝監製一直給予機會，該角色對他是大挑戰，因拍攝前花了半年時間跟老師學習手語，以及了解聾啞人士的生活。

網民讚視帝陳豪與視后胡定欣威力強勁，縱使《破毒強人》在8時半檔播出，收視也擊敗9時半檔的《寵愛Pet Pet》，陳豪稱是監製和編審的功勞，他們如此大膽找他演反派，一個又講不到話，一個就沒有表情。胡定欣表示每個角色有獨立的發揮空間，笑稱監製將《白色強人》裏的醫生變成毒販。

記者：陳釗