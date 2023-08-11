ERROR擔正新片上映 阿Dee預告票房破5000萬騷前列腺

【明報專訊】男團ERROR四子何啟華（阿Dee）、梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）及吳保錡首次擔正的電影《陰目偵信》前晚在大圍舉行首映禮，吸引大批粉絲到場支持。曾參演逾億票房電影的阿Dee成為焦點，同場葛民輝、張達倫、金像獎影帝太保都點名讚阿Dee演技好，周家怡、郭思、黃正宜亦齊向阿Dee講多謝，令他尷尬掩面大笑。監製認同阿Dee專業，即使病、受傷都照開工，並指193表現有驚喜，肥仔親身上陣拍動作戲，保錡很聰明。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

阿Dee在首映禮上獲眾人大讚，笑稱要多謝自己及合作的前輩和平輩，「電影團隊工作好辛苦和掙扎，今次拍得好開心，是好難忘經歷，尤其ERROR第一次擔正，感覺夢幻」。阿Dee對上一部電影《毒舌大狀》收過億票房，肥仔表示對《陰目偵信》票房造成壓力，若不能達標就是阿Dee問題。193插嘴道：「阿Dee是主角，我們3人是配角，票房不達標是阿Dee做得不好，票房好就配角做得好。」阿Dee聞言笑說：「你們是否覺得我不夠擔心呀？我們4個都是主角，一齊孭起，我放心。」保錡笑指阿Dee才是專業演員。

193轉述監製說話，稱電影票房過2000萬便有機會開拍第2集，希望能像電影《陰陽路》拍出一系列作品。阿Dee曾於《毒舌大狀》慶功宴除褲跳舞，肥仔爆該片票房衝破5000萬，阿Dee打算拿出前列腺，並取笑對方「前列腺哥」。阿Dee即拖3拍檔落水，「我會以主觀鏡拍攝他們吻前列腺，玩票房暗黑兵法」。193一口答應：「無所謂。」提到MIRROR成員王智德（Alton）發文「全城通緝，活捉何啟華」，投訴阿Dee沒回覆電話。阿Dee稱活動前已覆Alton，笑稱向來只針對3名拍檔才不回覆，但關於劇本就會即時覆。

周家怡指ERROR口花花

周家怡指ERROR經常口花花，但拍戲時變乖。郭思笑稱4子向周家怡求包養，周家怡說：「他們見一個就求一個，我不明點解以為我有錢，我仲要還貸款，是否想幫我還？」郭思表示在保錡身上學識講笑話，轉數變快，又爆阿Dee愛講道理，教她要定下人生目標。談到該片票房若過5000萬，阿Dee會騷前列腺，周家怡笑言騷髮線，郭思承諾曬事業線。

楊天宇認約會林愷鈴

楊天宇、陳家樂及英皇老闆楊受成夫婦捧場。楊天宇與林愷鈴傳緋聞，有指他們在社交網分享照片時泄蜜，林愷鈴上載飲咖啡相疑露出男友的手，惹猜測是楊天宇。楊天宇大方承認與林愷鈴是好朋友，「我們是好朋友，會相約出街食飯、傾偈，不過報道提到飲咖啡那隻手並不是我，是她的家傭姐姐。（因你的手拖住林愷鈴？）沒這回事。我們是好投契的朋友，有共同話題，會傾拍戲的事，我好欣賞她。」

楊天宇表示之前拍電影《電子靈》見過林愷鈴母親龔慈恩。會否實行外母政策？他說：「有好消息才話畀大家知，這方面提早學習都好，會終生受用。」在旁的陳家樂笑言收了楊天宇錢，要幫手講說話，請傳媒給這個小朋友空間。問他會否教對方追女仔？家樂笑說：「他年輕有為，經驗豐富過我，我已是人夫。（教行外母政策？）我覺得男人只要愛惜另一半，外母感受到，自然會愛惜，我沒刻意行外母政策，結婚前已跟連詩雅母親很談得來。」

陳家樂讚連詩雅廚藝進步

有指連詩雅狂煲湯水給陳家樂補身，似想增添家庭成員？陳家樂笑說：「可能大家以為我要補身，我老婆真的有煲湯，只是普通湯水，生小朋友方面隨緣。」他自爆被老婆投訴，不滿平時辛苦煮飯卻未獲認同，令外界以為是「無飯主婦」；他趁機幫老婆平反，「老婆近排做完飲食節目《煮東煮西》，廚藝學得好叻，蒸蛋、蝦餅都煮得好好食」。

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