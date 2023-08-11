Feynman宣布退出微博 吳鎮宇︰兒子要準備高考

【明報專訊】61歲吳鎮宇與15歲兒子吳費曼（Feynman）向來感情要好，2014年曾父子檔參加內地親子真人騷《爸爸去哪兒2》，此後吳鎮宇不時在網上分享父子溫馨照，Feynman亦在微博開設個人帳號「Real吳費曼」，擁超過105萬粉絲，常貼出生活日常，加上發文鬼馬有趣，例如為父親改花名「無蒸魚」（普通話諧音近似）；同時也有網民取笑Feynman人愈大身形愈暴脹。本周二（8號）Feynman偷拍父親唱K，且大膽嘲諷唱得難聽，隨即遭爸爸出手還擊，父子扭作一團非常搞笑。

前晚在無預警下，Feynman突然宣布退出微博，他寫道：「互聯網是一個神奇的地方，上一秒誇你的人，下一秒可能在罵你。我本來開始偷偷用我媽媽舊微博號來發微博的時候，也不知道會到現在的105萬粉絲。現在時間久了，我精神上與肉體上有點累了，沒有了想發微博的動力……我本身也是有病，而我還有很多想做的東西，加上現在我的帳號都會引起注意，好的有、壞的也有，影響的比較大。」不少網民表示擔心Feynman，及後吳鎮宇留言解釋，因為今年暑假後，兒子便是一個高中生，要準備高考，感謝大家陪伴他「衝浪」，亦欣然看到他未被浪冲走，希望有一天他會踏浪而回。

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