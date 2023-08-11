官網停售Jennie產品 傳拒續約 Lisa登亞裔名人堂 韓歌手第一人

【明報專訊】韓國人氣女團Blackpink紅遍全球，成員Jisoo、Jennie、Rose及Lisa獨當一面，日前慶祝出道7周年紀念，但她們與事務所YG娛樂的合約即將屆滿，續約問題依然未明朗。最近有眼利的粉絲發現，在Blackpink官方網站上，3名成員的個人產品仍然有售，獨欠Jennie一個，令人懷疑是離巢先兆。

Blackpink世界巡迴演唱會終於到尾聲，成員Jennie、Jisoo和Rose昨日現身仁川機場，準備出發到美國開騷，由於Lisa身在海外度假，將在當地會合隊友。隨着巡唱即將結束，4人的續約問題，再次惹起關注。近日有粉絲發現，專門售賣Blackpink周邊商品的官方網站，除了出售Blackpink專輯及巡唱的紀念品外，也有成員發行個人專輯的宣傳物品，其中Lisa、Rose、Jisoo的產品仍然熱賣，唯獨欠缺Jennie，難免令人猜測她是否即將離開YG娛樂，亦有粉絲認為，Jennie個人單曲《Solo》已是4年多前作品，相關產品或已售罄，所以下架也屬平常。

Jisoo期待慶祝8周年

昨日有韓媒報道，Jennie有望在Blackpink完成世界巡迴演唱會後，推出個人專輯。據報Jennie曾在巡唱上表演從未發行單曲《You & Me》，這首作品近日在美國作曲家協會完成登記註冊，意味着新歌有望正式發行。

Blackpink出道7周年紀念當日，成員透過官方網站表示，今後仍以組合身分演出，其中Jisoo提到「因為是8月8日出道，很期待8周年來臨，到時候我們再一起開心地慶祝吧」，估計4人將與YG娛樂續約，只是尚未公布而已。YG娛樂亦表示，因Blackpink忙於舉行巡唱，直到表演結束為止，她們與事務所維持現有合約，因此續約發表時間可能會推遲到9月或之後。

另一方面，2004年成立的「亞裔名人堂」致力提升亞裔人士在美國與世界的影響力，日前公布「2023亞裔名人堂」上榜名單，Lisa成為首位入選的K-Pop歌手，表揚她對推動亞洲文化的貢獻。已故日本殿堂級音樂人坂本龍一、英國搖滾樂隊Queen已故主音Freddie Mercury、《我的超豪男友》編劇Adele Lim等也名單之上，頒獎禮將於10月21日在洛杉磯舉行。

V新歌西班牙取景

提起Jennie，她的緋聞男友兼防彈少年團（BTS）成員V將在下月8日推出首張個人專輯《Layover》，昨日公開主打歌《Love Me Again》MV。此片在西班牙馬略卡島一個鐘乳石洞取景拍攝，V穿上華麗服裝唱歌，在燈光映照下，充滿神秘感覺。

文：蘇珮欣