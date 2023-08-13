年紀大無所謂 林海峰批准太太彭羚開騷

【明報專訊】林海峰（Jan）、黃正宜（阿正）前晚在西九文化區為信用卡活動任嘉賓。Jan表示想參與競投拍賣品「暢遊德國之旅」，因9月參加柏林馬拉松，希望一家人同行，又大讚太太彭羚擔當家中財政大臣好叻，而且又靚又索。彭羚會否復出開演唱會？Jan說：「太太好忙，不過早前我們赴英國，曾與黃偉文見面，大家傾談些計劃，大家等通告。（肯放太太演出？）人在不同階段想法也會不同，可能年紀大了，覺得沒所謂，有些事要珍惜就去做多些，我都差不多申請樂悠咭了。」他稱若太太再開演唱會不需任何贊助商。可有計劃開棟篤笑？Jan說：「上次路過姜濤演唱會，聽到觀眾尖叫聲，以為大家也是來看我，令我有點信心，希望找到適合場地。」

提到相約姜濤在叱咤頒獎禮再見，似睇好對方攞獎？Jan笑說：「不是我鼓勵他，是他能鼓勵我。我現在很少出來，希望姜濤和盧瀚霆給我多些機會，有機會跟他們拍廣告的話，我當然樂此不疲。」

阿正想與Jeremy跳辣身舞

阿正與Jan於同一電台工作，但很少碰面傾談，今次終能合作，心情興奮又緊張，她說：「綵排時他突然問我咖啡店生意如何，真的沒想過會知我開了舖，我當然有邀他到舖頭飲咖啡，一定會親自招呼。」好友呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）將開個唱，阿正稱Jeremy已預留門票給她，反而Edan沒回覆，「我經常講可跟Jeremy跳辣身舞，但他只回覆留了門票，可能是怕被我比下去。希望Edan快點覆我有沒有門票」。

記者：鍾一虹