《全個世界都有電話》目標700萬回本 導演黃浩然讚韋羅莎演技深不見底

【明報專訊】導演黃浩然新作《全個世界都有電話》本月17日上映，他沒信心像上部收逾千萬票房的《緣路山旮旯》般能刀仔鋸大樹，因後者刻意讓大家睇得明，今次較深入，未必適合每個人口味，目標收700萬元回本，向投資者交代。他藉新片帶出一點信息外，亦為影壇帶出新潮流，早前試辦「試映場+音樂會」，令他蝕了數十萬元，不過贏到口碑，覺得很有意義。

記者︰柯美

攝影︰劉永銳

《緣路山旮旯》導演黃浩然的新作《全個世界都有電話》以智能手機為題材，講述3名中學好友周國賢（Endy）、陳湛文及韋羅莎在1997年的暑假一起買了人生第一部手機，將自己對未來的憧憬透過SMS互傳給對方收藏，並約定25年後吃飯敘舊，揭曉當初傳給對方的手機短訊；25年後他們終於聚首一堂，卻各自因智能手機經歷了不平凡的一天，最後更為自己的人生找到了新意義。

「智能手機令我們退化」

黃浩然一直想拍關於智能手機的電影，因覺得智能手機的出現，侵佔和控制了大家的生活，笑言還要用錢購買和繳付月費，「智能手機令我們退化，以前閒閒哋記到幾十個家人、朋友及同事的電話，但現在記不到，我只記到老婆和攝影師兼30年同學Richard兩個電話號碼；約會時間和地點以前亦記得一清二楚，但現在大家太依賴手機，沒帶手機連約會都缺席，就像戲中Endy忘記帶電話，差點爽約」。他不敢說藉電影喚醒大家別再機不離手，因手機已普及化，連他也難喚醒自己，讓觀眾自己去思考吧。

電影製作費250萬

《全個世界都有電話》題材雖然冷門，但找投資者沒遇到困難，因一直獲一班朋友集資支持，「開戲困難的人，因要向電影公司老闆推銷劇本，我沒這個需要，最重要計算好製作費，該片成本250萬，因拍攝日數少，場景又集中，除了私房菜和工廠大廈要場租，電影中3個主角的屋企，都是我和朋友的屋企，不過計錯數，原本拍6日，最後8日才完成，超支少少」。

香港就是嘈吵城市

黃浩然表示片中很多演員的演出都超乎其想像，像首次合作的韋羅莎，演技深不見底，多場戲利用聲線玩走音來表達極端情緒和失控，令他大開眼界。麗英與「爸爸」陳湛文吵架那幕亦令他感意外，「他們吵架時，聽到隔籬屋有人關門和有小朋友尖叫，跟《緣路山旮旯》岑珈其和余香凝鬧交的一場戲，同樣聽到隔籬有人發出打麻將聲一樣，是刻意製造的，香港就是一個好嘈吵的城市，家嘈屋閉，拍戲應反映現實；我覺得香港電影環境太寧靜，追求一種很清潔感覺，要觀眾聽清楚對白，但我就不介意有雜音，有時還會在後期製作再加些聲音」。

「試映場+音樂會」蝕數十萬

《全個世界都有電話》早前舉辦一場「試映場+音樂會」，大部分到場的觀眾反應甚佳，大讚電影好睇，音樂會則由電影配樂歌曲原唱者，包括Endy、張進翹、周漢寧、麗英、顏培珊、KINKI盧芷韻、樂隊雞蛋蒸肉餅，以及台灣音樂單位秦旭章、守夜人、靈魂沙發及溫室雜草，他們現場演繹多首電影歌曲，這場騷令黃浩然蝕了數十萬，因單搞一場很貴，要做多場才可回本，他無奈說︰「創先河咪蝕囉！」黃浩然喜用獨立音樂，因他們的歌曲好聽，但瀏覽人數卻得幾百，像羅孝勇高大又好人，識唱歌、作歌但不紅，很多主流歌曲不好聽但受歡迎，因他們有錢宣傳，他說︰「我不敢講幫他們，其實是幫緊我，他們收費便宜，令電影的音樂成本降低，我都希望透過電影讓更多人聽到這些歌手的音樂作品。」

場地︰Niksen Koffie

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