【開箱】《殭屍100》 赤楚衛二返工慘過遇喪屍

【明報專訊】改編自同名漫畫的日本片《殭屍100：在成為殭屍前要做的100件事》（簡稱：殭屍100）本月3日在影視串流平台Netflix上架，講述被上司欺負的年輕人，某天醒來發現喪屍橫行，於是寫下成為喪屍前的願望清單，並逐一付諸實行，電影跟足原著，諷刺打工仔生活如行屍走肉，可惜電影版失去漫畫的獨有色彩及優點。

漫畫改編 新生代擔正

《殭屍100》講述剛投身社會的天道輝（赤楚衛二飾）在廣告公司首日開工即加班，連續工作3天才回家，而且返工數月從沒休假，還要每天面對上司小杉權藏（北村一輝飾）的無理責罵，以及大堆不合理工作，過着行屍走肉的生活。某日喪屍肆虐日本，平日熟悉的街道變成人間地獄。面對恐怖景象，天道輝反開心歡呼，因終於不用上班。他無懼喪屍，並列出自己變成喪屍前最想完成的100件事，包括打掃屋企、在天台露營、向暗戀的前輩表白等。其間遇上強悍美女三日月閑（白石麻衣飾）及好友龍崎憲一朗（柳俊太郎飾），三人一同展開完成人生願望的冒險旅程。

《殭屍100》改編自麻生羽呂2018年10月開始連載的同名漫畫，同名電視動畫上月9日推出，香港觀眾可在Netflix及煲劇平台「黃Viu」收看。電視動畫在Netflix上架後，更連續4周登上非英語節目十大收視榜。電視動畫版不但叫坐，亦獲讚故事有趣，節奏明快，善用色彩代表天道輝的不同心情，譬如當天道輝遭上司壓榨，畫面變成黑白；喪屍身上的血卻七彩繽紛，突顯天道輝不用上班，即使遇到喪屍，還是覺得充滿希望。這些強烈對比，都是真人演出電影所欠缺。

電影《殭屍100》由《風間公親：教場0》赤楚衛二及《漂流者》白石麻衣主演，皆是近年備受關注的新一代演員，形象跟角色脗合，選角正確，兩人也演得不錯。可惜片中沒詳細描述角色的背景與個性，原著中三日月閑任職金融投資公司，理性嚴謹，擅於分析及蒐集情報，但電影中只是身手敏捷的漂亮女生。天道輝過分樂天，面對周遭喪屍，依然蹦蹦跳跳，在漫畫是特色，來到電影卻變成欠缺人性與危機意識。原著提及天道輝的願望之一是探望雙親，情節相當感人，電影版卻刪走，反而把故事集中在他渴望成為拯救人類的超級英雄。

情節欠邏輯 結局誇張

電影《殭屍100》大致跟足漫畫原著，然而原著超現實，在電影版便顯得尷尬，難以說服觀眾。例如被喪屍追着的天道輝，跑到一半突然站在原地思考，明明全城喪屍，突然全部清空，天道輝還可以慢慢去超巿購物。另外，包圍天道輝的喪屍總是慢半拍，攻擊其他路人的喪屍卻快狠準。

電影尾聲講述水族館成為生還者避難所，人愈來愈多，發展成小社區，小杉權藏成為話事人。天道輝在水族館重遇上司，立即變回「社畜」（公司的牲畜），成為對方手下。三日月閑隨後說道理，罵醒天道輝，又重燃他樂觀追夢的個性，是否太搖擺不定？此片最敗筆是「喪屍鯊魚」的安排，描述鯊魚吃了喪屍後變成「喪屍鯊魚」，腹部長出人腳，能在陸地行走，天道輝穿上防鯊裝束化身英雄對付牠。雖然這是原著漫畫情節，但改編成真人演出電影就欠缺邏輯，最後更離譜到天道輝用兩粒D型電池撞向鯊魚鼻頭，就擊敗牠。如此結局除了苦笑，已不知能如何評價。