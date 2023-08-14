傳圈中C小姐介入成導火線 阿Sa認與石恆聰分手結束6年情

阿Sa被問到與石恆聰的分手原因，稱不需向人交代。（資料圖片）

【明報專訊】40歲蔡卓妍（阿Sa）與「百億麻將館太子爺」石恆聰拍拖6年，曾傳出結婚及分手消息，阿Sa年前曾否認「分訊」，指傳言無中生有。昨日突然傳出阿Sa跟石恆聰已分手，兩人因結婚事未達成共識，石恆聰愛玩未定性，更有指他跟圈中一名C小姐過從甚密。C小姐的身分隨即引起各方揣測，有傳是2022年港姐季軍梁超怡。阿Sa回應時直認跟石恆聰已分開一段時間，是和平分開，不涉第三者，但不透露原因。

娛樂組

阿Sa與石恆聰分手消息傳出，有指兩人就結婚一事未能達共識，今年40歲的阿Sa希望安定下來結婚生子，但石恆聰愛玩未定性，而且跟圈中一名C小姐過從甚密；曾啞忍不想改變現狀的阿Sa終忍痛提出分手，即使石恆聰曾努力箍煲，她亦未肯回心轉意。據稱分手一事對阿Sa的打擊很大，她最近3個月放假，密密與家人及朋友去不同地方旅行，又在社交網分享水著照，表面看來心情不俗，身邊朋友知道她向來報喜不報憂，因此亦未敢談及，只陪她旅行散心。

稱沒嗌交 不涉第三者

阿Sa回應與石恆聰分手傳聞時坦承已分開一段時間，她表示分手與第三者無關，兩人沒有嗌交，仍然是好好的朋友。至於分手原因？阿Sa說：「咁分開就梗係有啲問題嘅，不過呢啲我哋自己知就得喇，唔需要同人哋交代，謝謝大家關心。」

港姐梁超怡成嫌疑人

由於傳石恆聰與圈中一名C小姐過從甚密，網民紛紛猜誰是C小姐，當中有揣測是26歲港姐梁超怡，她去年參選除獲季軍外，還是「最上鏡小姐」、「現場觀眾至Like佳麗」及「最佳口才獎」得主。她小時候做過童星，5歲拍攝《無間道》飾演梁朝偉與蕭亞軒的女兒，參選港姐時有「翻版孫藝珍」稱號。《明報》昨日聯絡她，截稿前未有回覆。

失婚阿Sa情路崎嶇

阿Sa多年來情路崎嶇，2004年拍攝電影《追擊八月十五》戀上鄭中基，2006年在洛杉磯秘密註冊結婚，2010年被爆出結婚消息，兩人隨即舉行記者會，宣布已辦理離婚手續。回復單身的阿Sa後來與同門師弟陳偉霆戲假情真，兩人大方公開戀情，惟5年後分手收場。2017年阿Sa與石恆聰的戀情曝光，阿Sa亦大方承認，回應時講了5次好開心。當時有指阿Sa已進駐男友3億豪宅，融入家中。阿Sa工作忙，常與石恆聰分隔兩地，但她稱維繫感情無難度，說石恆聰曾到內地探望，彼此亦會有私人空間。年前傳出「分訊」時，阿Sa指無中生有收錯風。石恆聰過往曾與連詩雅拍拖，兩年後分手，之後一度復合，但最終分手收場。石恆聰又傳過追求陳靜及模特兒。