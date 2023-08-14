新《胡不歸》重演再贏口碑 班主彭美施收貨 王志良梁非同唱功大躍進

【明報專訊】「創意班主」彭美施作品系列之新《胡不歸》，由文武生王志良與新晉花旦梁非同合演，今年2月公演後口碑載道，相隔半年，日前（8月11日及12日）於西九戲曲中心重演，口碑更勝首演。彭美施在重演劇本上經過一番修改，達到更完善。王志良與梁非同在藝術總監尹飛燕深度指導下，唱功及造手都有大躍進，王志良表示不斷揣摸融入角色，梁非同為演好角色，半年來看很多戲參考。

娛樂組

新《胡不歸》由出品人兼總策劃彭美施（施姐）打造，兩場重演前晚圓滿結束，靚人、靚景、靚衫加上唱造俱佳，觀眾被王志良、梁非同這對才子佳人的演出感動。施姐、尹飛燕（燕姐）、王志良、梁非同及一眾演員攜手謝幕時，台下掌聲雷動。施姐多謝台前幕後團隊傾力演出，成就一齣好粵劇給觀眾欣賞，更多謝燕姐對演員深度指導，小生花旦沒辜負所學，「半年之間無論唱功及造手都大躍進，我完全收貨，更多謝康哥（梁煒康）反串演的惡家婆好出色，新《胡不歸》有機會第三度公演」。

施姐：修改劇本更完善

施姐補充今次重演劇本是經過一番修改，比首演更完善，將不合理劇情微調，如《決戰遼王》首演時較簡單，今次豐富舞台畫面，武打難度更高，令戲迷看得開心，「《從軍別母》首演時梁煒康只拿着一個神主牌，今次出動9個神主牌增加戲劇感，觀眾受落掌聲不絕。趙顰娘父女（梁非同與阮德鏘飾）重遇一幕，首演時是精神奕奕跟父親離開，今次將劇情合理化，顰娘暈倒由父親抱回家，製造下一場顰娘離世的假象」。施姐多謝燕姐指導，志良與非同首演時感覺有點隔膜，今次完全配合，眼神表情很深情。志良在唱腔上明顯有很大進步，兩人眉宇間有戲。

王志良做足準備更投入角色

王志良感謝施姐給予機會再次演這齣考牌戲，相比第一次演，對角色熟悉了，加上繼續揣摩每句歌詞、人物性格，重演時更投入，「一開場我就融入男主角文萍生，要每場戲都投入角色好難做到，今次是我第一次可以做得到」。

梁非同被謝幕歡呼聲感動

不少觀眾讚王志良與梁非同演夫婦的默契非常好，梁非同說：「大家默契增加，演出亦暢順了。時隔半年重演有一定壓力，我希望每次演出都帶給觀眾有新的感受，有前輩話即使劇本做過幾多次，都要當新戲去做，為演好趙顰娘這角色，半年來我看過好多不同類型的戲參考，特別是慘情、苦情戲。燕姐指導我們怎樣演得更仔細，我同志良變得更信任對方，這兩晚謝幕聽到好多歡呼聲，我好感動，感謝大家支持。」

賈思樂激讚 想做男主角

兩晚演出獲不少粵劇界、文化界及演藝界朋友捧場，包括西九文化管理局戲曲中心顧問小組主席楊偉誠伉儷，劉家豪與梅小青，林建明（沙姐）、賈思樂及余慕蓮等，場外擺放劇中演員的人形紙板，觀眾入場前可打卡留念。賈思樂讚不絕口，「感覺粵劇好難做，好特別的藝術，我唱歌就叻，但粵劇要記歌詞仲有走位，真的好難。雖然我係『鬼仔』但睇得明，男女主角做得好，我好鍾意佢哋」。沙姐笑說：「𠵱家又唔係叫你做，你係觀眾嚟欣賞啫！」賈思樂笑言下次由他做男主角，沙姐做女主角。

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