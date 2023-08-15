告別演唱會尾場忍住唔喊 溫拿手疊手高呼：好兄弟係一世

【明報專訊】溫拿7場紅館farewell演唱會前晚圓滿結束，溫拿五虎譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）、陳友、彭健新（健仔）及葉智強（阿強）大感不捨，前晚除了是演唱會尾場，亦是溫拿歷年來第73場紅館騷，創紅館開最多場數的組合，他們獻唱《由始至今》時，阿倫與阿B終忍不住眼泛淚光，粉絲大嗌唔好喊，場面溫馨感人。

「溫拿贏了幾十年」

壓軸溫拿唱快歌《L-O-V-E》和《狂loop的新歌》，全場氣氛推至高點，再特別唱《朋友》，阿倫多謝好兄弟的堅持，大家在音樂路上的共同努力，多年來得到歌迷對他們的肯定，「要多謝當年經理人幫我們由The Loosers改名為The Wynners，自此溫拿贏了幾十年」。溫拿五虎最後唱《兄弟》，他們手疊手高呼：「好兄弟係一世！」為告別演唱會畫上完美句號。前晚大批圈中人捧場，包括無綫主席許濤與太太陳祉妤，張智霖與太太袁詠儀，杜德偉夫婦，蔡一智夫婦，以及胡楓、張艾嘉、鄺美雲及唐麗球等，無綫總經理曾志偉亦現身慶功支持。

溫拿完騷後受訪，阿倫承認被感動到眼濕濕，但頂得住，因答應大家是開心派對，雖然當刻腦海浮現太多片段，有很多感觸，但不能喊，因他們的歌很高key，一喊便唱不下去，「我們無花巧，純音樂、純技術、天花板實力派頂流天團，我們最後做到離而不休，別而不傷」。

阿倫寄語鍾懿學理財

完成香港站後，溫拿於9月展開巡迴演唱會，目前定了有新加坡、澳門及馬來西亞，大灣區接洽中，滿足不同地方歌迷，還會唱一些私人騷和慈善活動。問到鍾懿會否跟隨爸爸巡演？阿B說到時鍾懿已返英國讀書，視乎女兒學校假期，笑稱女兒今次任嘉賓當暑期工性質。阿倫笑指阿B有出糧給女兒，溫拿也有封利市給鍾懿當歌酬，但歌酬多少不是重點，最重要是學習理財，更拿曾破產的阿B講笑說：「因老竇唔識理財被人呃，現在已叻很多。」阿B笑言：「都幾十歲人，有經驗，唔會再被人呃。」鍾懿表示很不捨溫拿，台上演唱時也忍不住眼濕濕。

阿B盼學友不要谷得太盡

提到張學友在馬來西亞開騷期間突然在台上跌倒，阿倫表示已得知，估計因當地天氣太熱所致，知學友已無大礙，「我前排都中暑，最犀利時瘦20磅，不斷出水出汗，不過好快增回6磅」。阿倫又爆陳友日前突然血糖低，因為貪靚；陳友解釋為了服飾出來有好效果，騷前不敢吃太多，加上打鼓用盡力量，便出現血糖低情况，笑言正想食糖補充糖分，但後台只得八仙果，吃到他很苦。阿倫提議下次若真的想暈，攞他的襪聞一聞就會即刻醒。阿B不知學友不適，叫對方不要谷得太盡，去到一定年紀開騷要看狀態，狀態夠便無事。

健仔在台上彈奏價值200萬美元的鑽石結他，他說非其私伙，太太亦一定不會給他買，是由好友特別借出，該支結他已列入健力士世界紀錄，全程有兩名保安看守。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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