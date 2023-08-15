容祖兒覓偶「打開個胸圍」 全場爆笑

【明報專訊】容祖兒34場演唱會已唱了19場，病癒後愈唱愈強，每晚點唱及「安歌」環節，都跟歌迷大合唱。前晚大合照時，她搞笑扮Zombie，黃依汶兒子陳真十分興奮，在台前狂扮不同動作，引得她與觀眾大笑。

一日五餐無諗肥唔肥

容祖兒每晚演唱會後立即回家休息，亦不能跟朋友在後台合照，免不小心再受感染，她說：「公司驚我再病，嚴禁我在後台太開心，無得跟朋友影合照；朋友好明白及體諒，傳短訊給我打氣，好溫暖同感動。」觀眾指她太瘦？祖兒說：「現在51公斤（約112磅），是5年前的磅數，已無諗肥唔肥，早午晚三餐加下午茶，完騷後返屋企，媽咪還有消夜，我食得落都食晒，知大家不會在意我肥瘦，最緊要有體力，身體健康，不用擔心。」

祖兒談到好多朋友替她着急，「佢哋成日話，我再唔搞就無得生㗎！」觀眾大叫：「點搞先？結婚啦！」她自爆擇偶條件好簡單，只希望五官端正，身家清白，有頭髮。她感嘆點解這麼難覓偶，覺得一定是她心態問題，所以同自己講不要想太多，但她將「打開個胸懷」說錯成「打開個胸圍」，令全場爆笑。

本月18日至20日，容祖兒會為她的善慈基金籌款，於演藝學院設義賣會，連同身邊好友，把用過一次或沒用過、沒著過的新衫、褲、鞋、手袋、飾物等拿出來義賣籌款。

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