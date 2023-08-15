山火災情嚴重當局籲旅客離開 Paris Hilton帶子夏威夷度假惹熱議

Paris Hilton在夏威夷度假近一星期，但連日來在社交網只貼出與丈夫在希臘度假的照片。

【明報專訊】美國夏威夷毛伊島上周發生嚴重山火，死亡人數逼近百，成為美國自1918年以來最致命山火；當地旅遊局呼籲旅客離開，騰出酒店房間給災民，或取消房間預訂；不過有傳媒發現真人騷女星Paris Hilton一家三口上周到毛伊島度假，下榻位於威雷亞的度假酒店，距離災情最嚴重的歷史旅遊城鎮拉海納（Lahaina）30公里，惹網民熱議論。

在夏威夷出生及成長的《水行俠》男星積遜莫瑪（Jason Momoa）上傳有關毛伊島的影片及信息到社交網，稱感到悲痛；上周六（12日）積遜透過社交網呼籲旅客離開，「現在不是來毛伊島度假的時候，不要旅遊，不要說服自己到來因為這個島需要你，它正深深受苦」。積遜指夏威夷社區需要時間治癒、哀悼及重建，意味愈少旅客才不會佔用當地緊絀資源。

消息稱Paris蒐集物資送災民

夏威夷州長格林（Josh Green）上周五表示當地將有500酒店房間留給災民，另外有500酒店房間給聯邦緊急事故管理總署職員，又呼籲民衆若有空間就收留痛失家園的居民，並希望與當地的短期住宿租賃平台Airbnb合作提供住宿。據英國《每日郵報》報道，Paris Hilton與商人丈夫Carter Reum帶同8個月大兒子Phoenix上周二山火蔓延當天，已抵達夏威夷，並下榻毛伊島威雷亞的度假酒店，距離重災區拉海納約30公里車程，不過威雷亞5公里附近的基黑鎮同樣受災，周日（13日）仍未撲熄。

Paris Hilton今年1月透過代母迎來首名兒子Phoenix；多年來每逢夏季必遊夏威夷的Paris上月接受《人物》雜誌訪問時曾表示，迫不及待到到當地度假，「多年來我跟妹妹都會下榻夏威夷的酒店，玩滑水梯之類，小時候是很有趣的經驗，現在想跟我們的孩子一起感受」。Paris一如訪問中所說坐言起行，上周六當當局呼籲旅客留在家中，如無必要不要到毛伊島旅行，她跟丈夫卻被傳媒拍到帶同兒子在海邊散步及玩水，引來網民熱議。有熟悉Paris的朋友向《每日郵報》表示，毛伊島在Paris心目中是很特別的地方，稱她正在蒐集物資分發到庇護中心給有需要的災民。

另一方面，名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）在夏威夷有房屋及私人農地，上周四（10日）抵達當地庇護中心，購買物資派發給災民。不過日前有消息指她跟哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞團隊被拒進入其中一個庇護中心，其後當局澄清，沒有拒絕奧花入內，而且感激對方為災民打氣；只是為尊重失去家園的受害者，才會要求傳媒在中心外守候，又感謝奧花指示新聞團隊配合。