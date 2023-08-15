韓勝宇九展開騷 讚港式奶茶好味

【明報專訊】韓國男團Victon的28歲成員韓勝宇，2019年參加Mnet才藝比賽真人騷《Produce X 101》奪季軍，加入限定男團X1，並成為隊長。其後《Produce X 101》爆出造假醜聞，X1出道不足半年便解散。韓勝宇重返Victon，今年6月推出個人專輯《Frame》，前晚於九龍灣國際展貿中心舉行《2023 Han Seung Woo Special Live-One》，數百粉絲捧場。

韓勝宇表示首次來港開騷，心情激動，沒想過有這麼多粉絲捧場，而且反應熱烈，他感到驚訝之外，連工作人員也向他表示難以置信。韓勝宇透露抵港後，品嘗地道港式奶茶，大讚好味；又謂完騷會大快朵頤，請粉絲推薦美食，他自言開騷前已吃得很飽，要落力演出「消脂」。

粉絲高呼「脫去背心」

韓勝宇全晚獻唱11首歌，歷時約90分鐘，在台上又唱又跳，一度除去外套剩下背心，大曬手臂肌，粉絲高呼「脫去背心」，他笑言再脫下去可能只剩內褲。韓勝宇應粉絲要求，模仿女團NewJeans新歌《Super Shy》舞蹈。活動尾聲，韓勝宇大表不捨，期待下次再來港開騷，有粉絲隨即表示「無錢買飛」，他顯得無奈，「大家努力工作就可以有錢，我為大家祈禱，希望大家成為富翁，我也想成為有錢人，但健康也很重要，希望大家身體健康」。

D&E港騷謝絕採訪

另一方面，韓國男團Super Junior成員東海與銀赫組成的小分隊D&E，前晚在亞博舉行粉絲見面會。主辦Applewood繼《律戰江湖》李鍾碩見面會拒絕香港傳媒採訪後，前晚D&E見面會再次謝絕傳媒到場。據悉D&E見面會1680港元VIP門票所包含的歡送環節，與過往在出口近距離歡送粉絲的做法不同，今次只能坐在原位，D&E在台上道別後離場。公關回覆本報查詢時表示，D&E歡送環節做法按韓方安排。

記者：蘇珮欣