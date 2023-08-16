「有時間想休息養聲同做歌」 193宣布不參與《陰目偵信》謝票

【明報專訊】男團ERROR四子何啟華（阿Dee）、梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）及吳保錡首次擔正電影《陰目偵信》上周四（10日）上映，ERROR着緊電影票房，故四子聯同導演及其他演員兵分幾路參與謝票，一來近距離答謝影迷支持，也可刺激票房，但日前193在官方Telegram群組突然宣布「不謝票宣言」，稱謝票不是義務，又說自己收到騷擾信息；他的決定令電影公司原本的宣傳攻勢亂了陣腳。

娛樂組

193日前發帖文道：「各位，收到啲好騷擾嘅message，所以同大家解釋返。謝票並唔係義務，我亦都冇應承過任何嘢。身為一個配角已經做足晒戲劇上嘅本分，亦希望大家買飛入戲院係帶住一個想睇電影嘅心情入去。」

工作忙兼收騷擾信息

193提到這個月來身體狀况好差，恆常工作再加上快要出埠拍攝，亦要兼顧舞台劇《Laugh Vacation》排練，故一有時間便趕工做新歌，否則今年內出不到第二首單曲，他說：「如果唔係你哋包場，其實我真係唔太想特登抽時間去謝票，有空閒時間我會比較想休息、養聲同埋做歌，帶多啲新作品畀大家。既然原來抽時間去謝票係會收到騷擾message，今後我決定唔再謝票。不過請大家繼續大大力支持陰目偵訊（信）呢套電影，推介畀身邊嘅朋友，thank you！」193沒有多解釋收到什麼騷擾信息，不過他突然的決定令有些粉絲失望，英皇電影方面沒有就事件回應，而ERROR的經理人阿濟也沒回覆。

ERROR其餘三子繼續謝票

英皇電影早前在《陰目偵信》的facebook專頁公布了8月12日的謝票場時間表，193、阿Dee、郭思及導演梁國輝為一組，按時間表，他們會跑九龍與新界9間戲院，早上10點場到夜晚7點場，共10場謝票，影迷按時間表買票，可近距離看偶像謝票；不過當日有些193粉絲失望而回，因為他沒現身謝票。據稱193臨時通知電影公司，指當日只會出席部分謝票場，從專頁的謝票活動大合照所見，有些場次見193出席，他「失場」的其他場次只有阿Dee、郭思及導演三人謝票。至於翌日（13日）的謝票場，肥仔、阿Dee也有出席，今日（16日）的謝票場名單上有保錡與周家怡；除193外，ERROR其餘三子也繼續參與謝票。

網民揣測騷擾信息因193失場

193在「不謝票宣言」中提到自己並沒有答應謝票，但有網民質疑他為何會出現部分場次，亦有人提到早前周潤發宣傳《別叫我“賭神”》也參與謝票，193卻說沒有謝票的義務。至於他聲稱收到騷擾信息，有揣測是因他「失場」，令原本買了謝票場的觀眾不滿投訴。不過他透露身體與工作近况，也令粉絲體諒並擔心他過勞，平日的主持工作外，他要為10月首次參演的舞台劇綵排，同時推出個人新歌《以為只是沒送花》。不過193並非謝絕《陰目偵信》的宣傳，昨日鄭裕玲上載她與ERROR全員的合照，他們接受Do姐的《口水多過浪花》訪問。