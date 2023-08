妮歌潔曼香港取景新劇下月多倫多首映

next

【明報專訊】多倫多影展下月7至17日舉行,跟其他大型影展一樣,近年增設宣傳新劇單元名為Primetime環節,由去年7齣新劇增至今年9部,會在影展舉行首映禮。當中包括將在Prime Video播出的《Expats》,由《別告訴她》美籍華裔王子逸(Lulu Wang)執導,金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)主演,後者前年8月來港拍攝《Expats》正值疫情,被指與劇組共5人獲港府豁免檢疫安排惹起爭議,後來又傳出妮歌與王子逸鬧分歧。據悉《Expats》去年12月煞科,共6.5小時片長,將會在多倫多舉行世界首映,但未知妮歌會否到場。

另外,將於11月2日在Netflix上架的《呼喚奇蹟的光》(All the Light We Cannot See),改編自普立兹得獎小說,《蜘蛛網中的女孩》史特芬尼特(Steven Knight)編劇、《超時空亞當計劃》桑里維(Shawn Levy)執導,《醫神》男星曉萊利(Hugh Laurie)和「變形俠醫」馬克路法奴(Mark Ruffalo)等主演,講述失明的法國女孩在二戰期間與德國年輕士兵相遇的故事。此劇將於多倫多影展播出首兩集。去年在韓國TVing播出的《身價》,由陳善圭、全鍾瑞和張栗主演,講述一名刑警喬裝嫖客調查性交易案,怎料遇到地震,死裏逃生後淪為拍賣品,他的器官等待價高者得。《身價》在北美將透過串流平台Paramount+播出,亦會在多倫多影展放映。Primetime環節節目策劃麥諾頓(Geoff Macnaughton)向美媒表示,經過《紙房子》及《魷魚遊戲》等的成功,英語觀衆愈來愈接受外語劇集。